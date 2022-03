Potsdam

Im Vergleich zum Vortag hat das RKI am Samstag weniger Corona-Neuinfektionen für Potsdam gemeldet. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz ist gesunken. 44.847 haben sich bisher mit dem Coronavirus infiziert.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 321 (Vortag: 1006).

Zur Erklärung der hohen Fallzahl am Freitag: Nachdem es von Mittwoch auf Donnerstag offenbar zu Problemen bei der Übertragung der Corona-Zahlen vom Potsdamer Gesundheitsamt zum Robert-Koch-Institut (RKI) gab, flossen die Zahlen bei der Veröffentlichung am Freitag mit ein. Demnach hatte wurden am Mittwoch 507 Neuinfektionen und am Donnerstag 499 Corona-Fälle gemeldet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1368 (Vortag: 1431,0).

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Freitagmorgen bei 6,12 Die Warnampel stand damit wieder auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 11,1 Prozent – die Ampel stand hier auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Am Freitagmorgen wurden in den Potsdamer Krankenhäusern insgesamt 80 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (6 mehr als am Donnerstag) behandelt, davon 3 Personen (-1) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Impfbus unterwegs: Der Impfbus steht heute von 11 Uhr bis 17 Uhr am Brandenburger Tor. Dort sind Impfungen spontan und ohne Termin möglich – außer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

