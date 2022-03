Potsdam

360 Neuinfektionen wurden in Potsdam in den letzten 24 Stunden gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in Potsdam seit Beginn der Pandemie auf 36.677.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 360 (Vortag: 444).

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.141,1 (Vortag: 1145,4).

Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Samstagmorgen bei 8,10 – und damit unter dem Wert des Vortags (9,25). Die Warnampel hat die Rot-Stufe übersprungen und liegt aktuell im violetten Bereich. Auch der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) ist wieder gestiegen. Hier lag der Wert Freitag – die Zahlen werden jeweils mit einem Tag Verzögerung veröffentlicht – bei 9,4 (- 1,0) – die Ampel ist wieder Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am gestrigen Freitag in den Krankenhäusern insgesamt 67 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (+11 zum Vortag) behandelt, davon sechs Personen (+1) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

