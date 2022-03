Potsdam

Die Anzahl an neu gemeldeten Corona-Fällen geht seit Tagen langsam zurück. Gleichzeitig steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf nun 1.364,5. Die Gesamtzahl der Infizierten in Potsdam seit Beginn der Pandemie beträgt 39.263.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 391).

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.364,5 (Vortag: 1.364,5).

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitagmorgen bei 7,27. Die Warnampel blieb unverändert auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 11,1 – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Freitagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt 64 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (-7 gegenüber Vortag) behandelt, davon fünf Personen (-+/- 0) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Klinikum lockert Zugangsbeschränkungen: Ab heute sind im Ernst-von-Bergmann-Klinikum können Patienten und Patientinnen zwischen 13 und 19 Uhr zwei Besucher pro Tag empfangen. Alle Besucher müssen während der gesamten Besuchszeit eine FFP2-Maske tragen, müssen sich beim Eintritt die Hände desinfizieren und auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregelungen einhalten. Zutritt erhalten alle, die symptomfrei sind, einen negativen (qualifizierter) Antigen-Schnelltest oder negativen PCR-Test vorweisen können bzw. genesen oder geboostert sind. Umfassende Informationen unter www.klinikumevb.de.

► Warnung der Ministerin: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen vor vorschnellen Lockerungen gewarnt. „Corona ist noch nicht vorbei, auch wenn sich das alle sehnlichst wünschen“, sagte Nonnemacher gestern. Die Infektionszahlen seien noch immer auf einem sehr hohen Niveau, betonte Nonnemacher. Mit der Ausbreitung der Omikron-Sublinie BA.2 stiegen seit einigen Tagen die Fallzahlen wieder spürbar an. Täglich gebe es in Deutschland zwischen 200 bis 300 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Vor dieser Realität dürfe man die Augen nicht verschließen, nur weil viele durch die lang andauernde Pandemie erschöpft seien, sagte Nonnemacher.

► Kritik der Ministerin: Nonnemacher kritisierte den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Infektionsschutzgesetz. Die Länder benötigten weiterhin einen Corona-Werkzeugkasten mit Maskenpflicht, Abstandsgebot, Hygienekonzepten, Kontakt- und Zugangsbeschränkungen und Testen, sagte die Ministerin. Das Brandenburger Kabinett wird sich kommenden Dienstag mit der neuen Verordnung beschäftigen. Beschlüsse können erst zum Ende der Woche nach Bundestag und Bundesrat gefasst werden. Der vorgelegte Gesetzentwurf regelt, was die Länder weiter verordnen können, wenn zum 20. März wie vereinbart alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Möglich sein sollen noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und öffentlichem Nahverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll außerdem die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Wenn sich vor Ort die Corona-Lage zuspitzt, sollen dort einige schärfere Auflagen verhängt werden können.

► Plätze ohne parkende Autos: Sowohl der Luisenplatz als auch der Bassinplatz werden vom kommenden Montag an wieder für alle zugänglich sein. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, werden die insgesamt 154 dort eingerichteten, temporären Parkplätze für das Personal der Potsdamer Krankenhäuser St. Josefs und Ernst von Bergmann wieder aufgelöst. Sie waren eingerichtet worden, damit das medizinische Personal in den Krankenhäusern den Arbeitsplatz leichter erreichen konnte.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von RND/dpa