Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil. In der vergangenen Woche wurden in Potsdam so viele Corona-Fälle registriert wie bisher nur an den beiden Wochen zuvor – in der bisher stärksten Corona-Welle in Potsdam. 2894 gemeldete Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bedeutet Platz 3 in der Liste der „Corona-Wochen“ seit Beginn der Pandemie. Zudem sind die Corona-Zahlen die zweite Woche in Folge wieder gestiegen.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 354).

Vom RKI wurden für den Sonntag keine Neuinfektionen gemeldet. Dies kam in den letzten Monaten öfters vor. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen am Montag nachgemeldet werden.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.488,1 (Vortag: 1.490,8).

Durch die ausbleibenden Neuinfektionen sinkt auch die Inzidenz wieder leicht.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitagmorgen bei 6,48. Die Warnampel steht weiterhin auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 10,5 Prozent – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Die Stadtverwaltung Potsdam veröffentlicht am Wochenende keine aktuellen Zahlen zu den Corona-Patienten. Am Freitagmorgen wurden in den Krankenhäusern insgesamt 55 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Wer ist besonders betroffen?

