Potsdam

Nach dem Wochenende meldet das RKI am Montag keine Neuinfektionen in Potsdam. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit nicht an. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist aber davon auszugehen, dass es zu Nachmeldungen kommen wird.

Die wichtigsten Zahlen am Wochenende

► Gemeldete Neuinfektionen: 256

Das RKI hat am Samstag 256 Neuinfektionen für Potsdam angegeben, am Sonntag wurden – wie auch von den restlichen Kreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg keine Zahlen gemeldet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1059,8.

Die Inzidenz beträgt am Sonntag 1059,8, das sind rund 300 weniger als eine Woche zuvor (1368,4). Am Samstag betrug sie 1060,3, das ist etwas weniger als am Vortag (1115,8).

► Für Brandenburg wird am Sonntag ein Sieben-Tage-Wert von 1049,4 angegeben. Da kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt Infektionszahlen gemeldet hat, gibt es keine Neuinfektionen und auch keine weiteren Todesfälle. Insgesamt wurden im gesamten Bundesland bisher 695.181 Infektionen und 5432 Verstorbene in Zusammenhang mit Corona gemeldet.

► Brandenburgs Hospitalisierungsinzidenz ist am Sonntag leicht auf 6,12 gesunken (Samstag: 6,16), die Belegung der Intensivbetten mit Coronapatienten dagegen leicht auf 10 Prozent gestiegen (Samstag: 9,7 Prozent). → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Dazu gibt es am Samstag und Sonntag keine Informationen. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZonline