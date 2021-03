Potsdam

Zum ersten Mal seit mehr als einem Monat hat Potsdam wieder die Inzidenzmarke von 50 gerissen: Nachdem das Gesundheitsamt am Freitag 21 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 in Potsdam binnen 24 Stunden gemeldet hat, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 52,1. Zuletzt war der 50er-Wert vor genau fünf Wochen erreicht worden. Binnen einer Woche haben sich nun 94 Potsdamer mit dem Coronavirus angesteckt. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag hatte die Inzidenz bei 36,6 gelegen, in den beiden Wochen davor sogar jeweils unter 30.

Anteil der Mutanten bei knapp 80 Prozent

Weiterhin wächst der Anteil der Corona-Mutante B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien beschrieben wurde, an den neuen Infektionen. Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ untersucht in seinem Labor positive PCR-Tests aus Berlin und Brandenburg. 104 dieser Proben wurden zwischen Montag und Freitag überprüft – 83 Ansteckungen waren demnach auf eine Corona-Mutante zurückzuführen. Das entspricht einem Anteil von 79 Prozent. In der Vorwoche hatte der Wert 61 Prozent betragen, in der letzten Februarwoche waren es 43 Prozent gewesen.

483 Potsdamer sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. In den Kliniken ist diese nun erreichte dritte Infektionswelle noch nicht zu spüren – die sogenannte Hospitalisierung, also die so weit fortgeschrittene Verschlimmerung der Erkrankung bei einem Teil der Covid-19-Fälle, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wird, tritt meist erst sieben bis zehn Tage nach Ansteckung auf. Aktuell werden 28 Patienten klinisch betreut, acht davon auf der Intensivstation.

Großschadensereignis beendet

Das Infektionsgeschehen der auf der Neurologie des Klinikums „Ernst von Bergmann“ konnte, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt, bereits am Montag durch die Krankenhaushygiene als beendet erklärt werden, da innerhalb der letzten sieben Tage keine weiteren positiven Covid-Nachweise aufgetreten waren. Somit seien Patientenaufnahmen und -entlassungen auf die und von der Station wieder regulär möglich, ebenso wie notwendige Verlegungen innerhalb des Klinikums. Die entspanntere Lage in den Krankenhäusern hat indes den Verwaltungsstab der Landeshauptstadt dazu veranlasst, das Mitte Dezember ausgerufene Großschadensereignis vorerst zu beenden.

Von Saskia Kirf