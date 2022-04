Potsdam

Hier die wichtigsten Zahlen zur Corona-Lage in Potsdam auf einen Blick. Stand: Freitag, 8. April 2022.

Aktuelle Corona-Zahlen in Potsdam

Neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden: 311 (Vortag: 290)

Sieben-Tage-Inzidenz: 885,2 (Vortag: 874,7)

Der Inzidenz-Vergleich für Potsdam

Sieben-Tage-Inzidenz je Altersgruppe in Potsdam

Corona-News in Potsdam

Der Impfbus in Potsdam macht in diesem Monat an mehreren Tagen Halt an verschiedenen Stationen. Derzeit bestätigte Termine:

► Freitag, 8. April 2022: Golm, REWE-Parkplatz, 12 bis 18 Uhr

►Samstag, 9. April 2022 Innenstadt, Brandenburger Tor Vorplatz, 10 bis 16 Uhr

► Mittwoch, 13. April 2022 Bassinplatz, Markt, 9 bis 15 Uhr

► Mittwoch, 20. April 2022 REWE, Johannes-Keppler-Platz, Stern, 12 bis 18 Uhr

► Freitag, 22. April 2022 Potsdam Hauptbahnhof Süd, 12 bis 18 Uhr

► Samstag, 23. April 2022 Luisenplatz, 11 bis 17 Uhr

Eine stationäre Impfstelle der Stadt Potsdam gibt es derzeit nur im früheren Pförtnerhaus auf dem Verwaltungscampus in der Potsdamer Innenstadt, Jägerallee 2. INFO: Am Osterwochenende bleibt diese Impfstelle geschlossen.

Weitere Informationen zum Thema Impfen gibt es auch unter www.potsdam.de/impfen.

Info: Die Stadt Potsdam aktualisiert ihr Corona-Update derzeit nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag.

Von MAZonline