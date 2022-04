Potsdam

Hier die wichtigsten Zahlen zur Corona-Lage in Potsdam auf einen Blick. Stand: Freitag, 22. April 2022.

Aktuelle Corona-Zahlen in Potsdam

Neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden: 181 (Vortag: 211)

Sieben-Tage-Inzidenz: 654,0 (Vortag: 554,6)

Hinweis zum Schulstart: Am Montag, 25. April, beginnt die Schule nach den Osterferien wieder. Maskenpflicht und Abstandsgebot sind in Potsdam und ganz Brandenburg ausgesetzt. Doch das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wird empfohlen. In Bussen und Bahnen (ÖPNV) – auch im Schülerverkehr – gilt die FFP2-Pflicht.

Testpflicht: Noch bis zum 29. April dürfen Schülerinnen und Schüler nur das Schulgelände betreten, wenn sie Montag, Mittwoch und Freitag einen negativen Schnelltest belegen können. Vollständig geimpfte oder genese Kinder und Jugendliche sind von der Testpflicht ausgenommen (Nachweis erforderlich).

Der Inzidenz-Vergleich für Potsdam

Sieben-Tage-Inzidenz je Altersgruppe in Potsdam

Corona-News in Potsdam

Wer sich spontan gegen das Virus schützen möchte, hat in dieser Woche noch ein Mal Gelegenheit dazu – ganz ohne vorherige Terminabsprache. Der Impfbus in Potsdam macht in dieser Woche noch an folgender Station Halt:

► Samstag, 23. April 2022 Luisenplatz, 11 bis 17 Uhr

Eine stationäre Impfstelle der Stadt Potsdam gibt es derzeit nur im früheren Pförtnerhaus auf dem Verwaltungscampus in der Potsdamer Innenstadt, Jägerallee 2. INFO: Am Osterwochenende bleibt diese Impfstelle geschlossen.

Weitere Informationen zum Thema Impfen gibt es auch unter www.potsdam.de/impfen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Info: Die Stadt Potsdam aktualisiert ihr Corona-Update derzeit nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag.

Von MAZonline