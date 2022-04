Potsdam

Hier die wichtigsten Zahlen zur Corona-Lage in Potsdam auf einen Blick. Stand: Samstag, 30. April 2022.

Aktuelle Corona-Zahlen in Potsdam

Neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden: 141 (Freitag: 198)

Sieben-Tage-Inzidenz: 673,8 (Freitag: 701,2)

Der Inzidenz-Vergleich für Potsdam

Sieben-Tage-Inzidenz je Altersgruppe in Potsdam

Corona-News in Potsdam

Kein Anschluss unter dieser Nummer: Mitte März 2020 hatte die Landesregierung das Corona-Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0331 866-5050 wurden Fragen zu den Corona-Verordnungen und -Regeln des Landes, aber auch Fragen zu Impf- und Testmöglichkeiten sowie zu Verhaltensregeln nach einem positiven Corona-Test beantwortet. Damit ist ab dem 1. Mai vorerst Schluss. Die Anzahl der Anrufe sei in den vergangenen Wochen so stark zurückgegangen, dass eine Aufrechterhaltung nicht mehr sinnvoll erscheint. Sollte es die Lage erforderlich machen, soll es wieder eingerichtet werden, heißt es dazu in einer Mitteilung des brandenburgischen Gesundheitsministeriums.

Corona-Testpflicht fällt: Die Corona-Maßnahmen im Land Brandenburg werden von Samstag an weiter gelockert. Ab dem 30. April entfällt die Testpflicht an Schulen und in Kitas, teilte Regierungssprecher Florian Engels nach einer Kabinettssitzung in Potsdam mit. Weiterhin in Kraft bleiben dagegen die Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Testpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Die neue Verordnung ist bis 27. Mai befristet, hieß es. Weiterhin gilt die Corona-Testpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Unterkünften für Asylbewerber und Geflüchtete sowie im Maßregelvollzug

Wer sich spontan gegen das Virus impfen lassen möchte, hat heute die Gelegenheit dazu – ganz ohne vorherige Terminabsprache. Der Impfbus in Potsdam macht in dieser Woche noch an folgenden Stationen Halt:

► Samstag, 30. April 2022 am Jägertor, 10 bis 16 Uhr

Eine stationäre Impfstelle der Stadt Potsdam gibt es derzeit nur im früheren Pförtnerhaus auf dem Verwaltungscampus in der Potsdamer Innenstadt, Jägerallee 2.

Weitere Informationen zum Thema Impfen gibt es auch unter www.potsdam.de/impfen.

Info: Die Stadt Potsdam aktualisiert ihr Corona-Update derzeit nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag.

Von MAZonline