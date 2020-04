Corona im Bergmann: Klinikspitze räumt Versäumnisse ein – doch viele Fragen bleiben offen

Potsdam

Die Klinikspitze des Ernst-von-Bergmann-Klinikums hat Versäumnisse in der Corona-Krise eingeräumt. Doch ob sie ihre Jobs damit gerettet hat, ist fraglich. Es kommt eine Woche der Entscheidung: Am Dienstag berät erneut der Aufsichtsrat, am Mittwoch tagen Hauptausschuss und Stadtverordnetenversammlung.

Seit Tagen hatte sich der Druck auf die Geschäftsführung des Klinikums erhöht, verdichteten sich die Informationen, dass es beim Corona-Ausbruchsmanagement im Klinikum zu schweren Fehlern gekommen war. Am Sonnabend sollten sich der vorsitzende Geschäftsführer Steffen Grebner und die medizinische Geschäftsführung Dorothea Fischer in einer Sondersitzung des Hauptausschusses im Treffpunkt Freizeit dazu erklären. Bereits am Freitag mussten sie sich vor dem Aufsichtsrat des Klinikums verantworten.

Geschäftsführung gesteht Versäumnisse ein

Am Samstagnachmittag gab das Klinikum – noch während der laufenden Hauptausschusssitzung – in einer Pressemitteilung zu, was Grebner auch dem Hauptausschuss in nichtöffentlicher Sitzung mitgeteilt haben soll: „Im Zeitraum vom 13. bis 26. März ist im Klinikum Ernst von Bergmann eine kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt worden.“

Dabei seien „tatsächlich nachgewiesene und registrierte Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern“ nicht in einen „inhaltlichen Zusammenhang gebracht und tiefgreifend analysiert“ worden. Dies betreffe die Bereiche Nephrologie, Urologie, Geriatrie und Allgemeinchirurgie. „Damit hätten im Rückblick unter Umständen noch fundiertere Entscheidungen getroffen werden können“, heißt es.

Klinik-Geschäftsführer: Dorothea Fischer und Steffen Grebner im Hauptausschuss. Quelle: Varvara Smirnova

Grebner bestreitet allerdings den Vorwurf, „man habe Informationen bewusst zurückgehalten“. Warum das Klinikum nicht umgehend an das Gesundheitsamt gemeldet hat, warum die Dokumentation des Ausbruchsgeschehens – die sogenannte Linelist – trotz mehrfacher Aufforderung nicht übergeben wurde, wie viele Mitarbeiter wann genau positiv getestet wurden – all diese Fragen bleiben unbeantwortet.

Zur Person: Steffen Grebner Gemeinsam mit Dorothea Fischer, Chefärztin der Gynäkologie und medizinische Geschäftsführerin seit 2019, leitet Steffen Grebner als vorsitzender Geschäftsführer das EvB. Grebner giltals strategisch denkender Krankenhausmanager. Zur Stärkung der kommunalen Krankenhausgesellschaft gegen private Konkurrenz leitete er etwa Übernahmen der Kliniken in Bad Belzig und Forst ein. In Brandenburg gründete er mit dem städtischen Klinikum eine gemeinsame Kinderklinik. In Bad Belzig tragen Kritiker Grebner nach, die Geburtshilfe 2015 nach der Übernahme geschlossen zu haben. Auch im Oberlinhaus ist man nicht so gut auf ihn zu sprechen. 2017 versuchte Grebner, die Mehrheit an der orthopädischen Klinik zu übernehmen. Oberlin sah darin den Versuch der feindlichen Übernahme. Zudem wurden führende Ärzte ans EvB abgeworben.

Grebner hat nun ankündigt: „Wir stellen uns als Geschäftsführung unserer Verantwortung.“ Man habe für das Misstrauen des Gesundheitsamtes und des Oberbürgermeisters absolut Verständnis. „Wir werden etwaige Versäumnisse transparent aufarbeiten und aktiv informieren“, versichert er.

Fehlende Daten liegen Gesundheitsamt noch nicht vor

Zumindest bis Sonntagnachmittag lagen die fehlenden Daten aus der Corona-Nachweisliste nicht vor. Es laufe noch die Abstimmung zwischen Amt und Klinik, bestätigte die Stadtverwaltung. Und auch im öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) berichtet, dass trotz aller Versuche im Aufsichtsrat die Daten der Stadt und der EvB „an signifikanten Punkten“ nicht übereinstimmten.

Die Andere: „Zeit für einen Neuanfang“ im Klinikum

Die politischen Reaktionen auf Grebners und Fischers Auftritt reichen von Zustimmung bis Enttäuschung. Ein eindeutiges Votum oder Meinungsbild gibt es nicht. „Die Geschäftsführung bekam die Möglichkeit, angehört zu werden. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht“, sagte Pete Heuer ( SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Er habe momentan „kein Vertrauen in die Geschäftsführung“. Die Andere twitterte: „Gerade weil die Geschäftsführung versagt hat, müssen die Mitarbeiter jetzt zusätzliche Aufgaben stemmen. Zeit für einen Neuanfang.“

Götz Friederich ( CDU) sagt zwar auch, sein Vertrauen sei schon „erheblich angeknackst“. Doch sieht er auch auf Seiten der Stadt Nachlässigkeiten, die zur jetzigen Situation führten: „Die Aufsichtsbehörde und der Gesellschafter haben schon länger nicht richtig hingeschaut.“

Bislang keine klare Mehrheit für oder gegen Abberufung

Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) hätte in sechs Stunden Hauptausschusssitzung lieber eine Diskussion über Inhalte geführt. Die Personaldebatte komme zur Unzeit „und wird der Leistung, die im Klinikum erbracht wird, nicht gerecht“. Zudem sehe er in der Haltung des Krisenstabs um den Oberbürgermeister „eklatante Gegensätze zum Auftreten vor wenigen Wochen“.

Potsdamer Corona-Zahlen In den vergangenen 24 Stunden stieg die Zahl der Corona-Toten in Potsdam um drei auf 60. Alle drei Verstorbenen waren Männer und wurden im St.-Josefs-Krankenhaus behandelt. 103 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamer beträgt nun 530 – das sind vier mehr als am Vortag. 650 Menschen befinden sich derzeit als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne.In den Potsdamer Kliniken werden laut Stadt derzeit 110 Menschen (Vortag: 108) stationär behandelt.

Nun stellt sich die Frage, wie es weiter geht. Der Aufsichtsrat könnte am Dienstag für die Abberufung der Geschäftsführung votieren – das ist dem Vernehmen nach die Position des Oberbürgermeisters, der die Personalentscheidung treffen muss.

Zuletzt war in der Sitzung nach Einschätzung von Aufsichtsratsmitgliedern keine klare Mehrheit gegen das Führungsduo im Klinikum zu erkennen. Fraglich ist zudem, ob Fischer und Grebner in gleichem Maße für die Verfehlungen verantwortlich gemacht werden können.

