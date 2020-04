Corona im Bergmann: Klinikspitze räumt Versäumnisse ein – doch viele Fragen bleiben offen

Potsdam

Was geschah wann in der Corona-Krise des Potsdamer Klinikums „ Ernst von Bergmann“? Und wer wusste was? Fragen, die Politik, Stadt und Öffentlichkeit seit Tagen beschäftigen – und die das Klinikum mit ihrem Zugeständnis von Fehlern am Samstagnachmittag zumindest in Teilen beantwortet.

Seit Tagen hat sich der Druck auf die Geschäftsführung des Klinikums wegen der Corona-Krise immer weiter erhöht, verdichteten sich die Informationen, dass es beim Corona-Ausbruchsmanagement im Klinikum zu schweren Fehlern gekommen ist. Am Freitag mussten sich der vorsitzende Geschäftsführer Steffen Grebner und die medizinische Geschäftsführung Dorothea Fischer vor dem Aufsichtsrat des Klinikums verantworten, am Samstag vor dem Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung.

Überraschende, kurze Erklärung der Klinikspitze

Am Samstagnachmittag gibt das Klinikum dann plötzlich – und noch während der laufenden Hauptausschusssitzung – überraschend in einer Pressemitteilung zu, was Grebner auch dem Hauptausschuss in nichtöffentlicher Sitzung mitgeteilt haben soll: „Im Zeitraum vom 13. bis 26. März ist im Klinikum Ernst von Bergmann eine kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt worden.“ Dabei seien „tatsächlich nachgewiesene und registrierte Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern“ nicht in einen „inhaltlichen Zusammenhang gebracht und tiefgreifend analysiert“ worden. Dies betreffe insbesondere die Bereiche Nephrologie, Urologie, Geriatrie und Allgemeinchirurgie. „Damit hätten im Rückblick unter Umständen noch fundiertere Entscheidungen getroffen werden können“, heißt es.

Klinik-Geschäftsführer: Dorothea Fischer und Steffen Grebner im Hauptausschuss. Quelle: Varvara Smirnova

Der vorsitzende Geschäftsführer Steffen Grebner bestreitet allerdings den Vorwurf, „man habe Informationen bewusst zurückgehalten“. Warum das Klinikum nicht umgehend an das Gesundheitsamt gemeldet hat, warum die Dokumentation des Ausbruchsgeschehens – die sogenannte Linelist – trotz mehrfacher Aufforderung nicht übergeben wurde, wie viele Mitarbeiter wann genau positiv getestet wurden – all diese Fragen beantwortet das Klinikum in seiner Pressemitteilung allerdings nicht. Auch eine entsprechende Anfrage der MAZ bleibt seit Tagen unbeantwortet.

„Wir stellen uns als Geschäftsführung unserer Verantwortung.“

Dennoch scheint der Druck inzwischen so groß geworden zu sein, dass Grebner nicht nur offen Versäumnisse eingesteht, sondern auch ankündigt: „Wir stellen uns als Geschäftsführung unserer Verantwortung.“ Man habe für das Misstrauen des Gesundheitsamtes und des Oberbürgermeisters absolut Verständnis – auch für Verfügungen und Anordnungen. „Wir werden etwaige Versäumnisse – insbesondere im Zeitraum vom 13. bis 26. März – transparent aufarbeiten und aktiv informieren“, versichert Grebner. Zugleich werde das Klinikum die Kooperation und den Austausch mit dem Gesundheitsamt und der Stadt weiter intensivieren.

Wenige Stunden zuvor hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) im öffentlichen Teil des Hauptausschusses am Samstagvormittag berichtet, dass man während der Aufsichtsratssitzung versucht habe, Zahlen des Klinikums und der Stadt abzugleichen. Doch die Daten, so Schubert, hätten „an signifikanten Punkten“ nicht übereingestimmt. Daraufhin habe die Geschäftsführung des Klinikums darum gebeten, ihre Daten noch einmal überprüfen zu dürfen, um sie dann im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses zu erklären.

Heuer : „Im Moment Vertrauen in die Geschäftsführung “

Die Reaktionen auf das Klinik-Statement sind zurückhaltend. Pete Heuer ( SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, ist enttäuscht. „Ich hatte mit dafür eingesetzt, dass die Geschäftsführung die Möglichkeit bekommt, angehört zu werden. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht“, sagte er nach dem Hauptausschuss, „die Fakten seitens des Gesundheitsamtes sprechen leider auch nicht dafür, dass ich im Moment Vertrauen in die Geschäftsführung haben könnte.“

Nun stellt sich die Frage, wie es weiter geht, ob personelle Konsequenzen folgen. Der Aufsichtsrat könnte am Dienstag für die Abberufung der Geschäftsführung votieren. Zuletzt war in der Sitzung nach Einschätzung von Aufsichtsratsmitgliedern keine klare Mehrheit gegen das jetzige Führungsduo im Klinikum zu erkennen. Ob sich das nun ändert ist offen. Fraglich ist zudem, ob Fischer und Grebner in gleichem Maße für die Verfehlungen verantwortlich gemacht werden können.

Zukunft der Klinik-Geschäftsführung steht auf dem Spiel

Fischer ist als medizinische Geschäftsführerin des Klinikums erst seit November 2019 im Amt, arbeitet seit 2015 als Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie als Leiterin des Brustzentrums am „ Ernst von Bergmann“. Als Ärztin genießt sie in der Stadt einen hervorragenden Ruf.

Grebner ist seit Juni 2007 vorsitzender Geschäftsführer des Klinikums. Er gilt als strategisch denkender Krankenhausmanager, der einen großen Teil seiner Karriere damit verbracht hat, an der Vision einer starken kommunalen Krankenhausgesellschaft zu arbeiten, die sich landesweit gegen die Konkurrenz der privaten Krankenhausketten behaupten kann.

Dabei hat er Übernahmen und Kooperationen der Kliniken in Bad Belzig und Forst in der Lausitz in die Wege geleitet, ein medizinisches Versorgungszentrum in Kleinmachnow etabliert und eine Notunterkunft für Obdachlose in Teltow übernommen. Grebner etablierte in der ehemaligen Villa des Namensgebers Ernst von Bergmann in Potsdam ein medizinisches Kongress- und Fortbildungszentrum, mit dem städtischen Klinikum in Brandenburg/Havel gründete das Ernst von Bergmann unter Grebners Regie eine gemeinsame Kinderklinik.

Wer ist Steffen Grebner ?

Damit wurde die unter dem Rückgang der Geburten leidende Geburtshilfe im westlichen Brandenburg stabilisiert. In der Kreisstadt von Potsdam Mittelmark, Bad Belzig, allerdings tragen Kritiker Grebner bis heute nach, dass die dortige Geburtshilfe im Zuge der Neustrukturierung geschlossen wurde. Das war 2015, nachdem das ehemalige Kreiskrankenhaus vom Ernst von Bergmann übernommen worden war.

Mit seinem bulligen, von Kritikern oft als arrogant empfundenen Auftreten hat der Potsdamer Klinikmanager sich nicht überall Freunde gemacht. Schlagzeilen machte 2017 der Versuch der Stadt Potsdam, mit ihrem Krankenhaus die Mehrheit an der orthopädischen Klinik des Trägers Oberlin zu übernehmen. Der diakonische Träger hatte das Vorgehen des städtischen Krankenhauskonzerns als einen Versuch der feindlichen Übernahme gewertet. Der Zwist wurde öffentlich, nachdem das Bergmann-Klinikum führende Ärzte der Oberlinklinik abgeworben hatte. Das Vorhaben scheiterte allerdings.

Mittlerweile haben sich die christlichen Krankenhäuser in Potsdam zu einem Verbund zusammengeschlossen – auch um ein größeres Gewicht gegenüber dem städtischen Klinikumsverbund und privaten Krankenhauskonzernen zu bilden. In Erinnerung ist bei den konfessionellen Krankenhaus-Trägern in der Region auch noch die konfliktreiche Übernahme von Geriatriebetten des evangelischen Zentrums für Altersmedizin durch das Klinikum. Genau mit diesen konfessionellen Häusern soll Grebner nun in der Corona-Krise ein funktionierendes Netzwerk bilden.

Was Befürworter Grebner sagen

Klar ist: Grebner ist ein weitsichtiger Stratege, der bestens vernetzt ist in der deutschen Krankenhauslandschaft. Befürworter Grebners halten ihn trotz aller Probleme für geeignet, das Potsdamer Krankenhaus mit seinen mehr als 1800 Mitarbeitern und 1100 Betten wieder schnellstmöglich auf Kurs zu bringen, damit es für die Bewältigung der Corona-Epidemie zur Verfügung steht.

Diesem Manager des Typus Alphatier schlägt aber gleichzeitig Skepsis all jener entgegen, die ihn als harten Verhandler kennengelernt haben, zu dessen Stärken nicht gerade der Selbstzweifel gehört. Ihm gegenüber steht nun mit Mike Schubert ( SPD) ein Stadtoberhaupt, das versucht, Schaden von sich selbst fernzuhalten. Eine natürliche Allianz zwischen Klinikums-Chef und Oberbürgermeister, wie es sie unter Grebners Förderer und Schuberts Vorgänger Jann Jakobs ( SPD) gegeben hatte, besteht nicht mehr zwischen Grebner und dem neuen Potsdamer Stadtchef Schubert.

Jakobs hatte, als die Geschichte mit der Oberlin-Übernahme hochkochte, Grebners Vertrag um fünf Jahre verlängert. Damit hatte er ihm – für alle sichtbar – den Rücken gestärkt, egal wie die Angelegenheit ausgehen würde. Einen solchen Vertrauensvorschuss genießt Grebner unter den neuen Verhältnissen im Rathaus offenbar nicht mehr. Einen persönlichen Twist erhält der aktuelle Konflikt durch die Tatsache, dass die Frau des Oberbürgermeisters Angestellte des Potsdamer Klinikums ist. Grebner ist also ihr Chef.

Von Anna Sprockhoff, Ulrich Wangemann und Alexander Engels