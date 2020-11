Potsdam

Zwanzig Projekte in zwanzig Tagen: Am Freitag, passenderweise dem 20. November, geht eine neue Spendenaktion der Potsdamer Stadtwerke an den Start. Unter dem Motto „Unsere Zwanzig für Potsdam“ können Spender über die Internet-Plattform Potsdam Crowd die teilnehmenden Initiativen und Vereine finanziell unterstützen.

Doch mit der Zahl 20 hat es noch mehr auf sich, wie die Geschäftsführerin der Stadtwerke, Sophia Eltrop, am Donnerstag erklärte. Denn das Unternehmen feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag – eine größere Feier konnte in diesem Jahr coronabedingt jedoch nicht stattfinden. „Somit zeigen wir unsere Verankerung in der Stadt auf eine andere Art,“ sagte Eltrop.

Anzeige

Potsdamer Stadtwerke beteiligen sich

Die Stadtwerke selbst nehmen auch an der Aktion teil: Sobald eine Spende von 10 Euro oder mehr eingeht, beteiligen sie sich ebenfalls mit 20 Euro. Insgesamt steht für die Aktion ein Spendentopf von 20 000 Euro zur Verfügung, so die Geschäftsführerin. Ob Kultur, Sport oder Stadtteilarbeit: Die Projekte kommen aus verschiedenen Ortsteilen und „stellen die wunderbare Vielfalt von Potsdam dar“, so der Stadtwerkesprecher Göran Böhm.

So erhofft sich der FSV Babelsberg 74 von der Aktion etwa eine Finanzspritze für einen neuen Bus, der Verein Oberlinhaus eine Spende für einen barrierefreien Garten oder der Förderverein der Neuen Grundschule am Stern Unterstützung für den Aufbau eines Musikprojekts.

Spendenaktion geht bis zum 10. Dezember

Die erhofften Spendenziele sind unterschiedlich hoch, reichen aber von 1100 Euro bis 22 000 Euro. Bei letzterem Projekt bittet die Aktionsgemeinschaft Babelsberg um finanzielle Unterstützung für weihnachtlichen Lichterglanz im Kiez.

Auf der Internetseite der Potsdam-Crowd stellen die Projekte ab Freitag ihre Ideen und ihr Spendenziel vor. Nach 20 Tagen gilt die Aktion als beendet – am 10. Dezember können die Projekte somit bereits „gute Nachrichten“ erhalten, sagte Göran Böhm. „Es wird spannend, wer als Erstes ins Ziel läuft.“

Potsdam-Crowd gibt es seit 2018

Sobald die Aktion beendet ist, kann es aus organisatorischen Gründen noch ein paar Tage dauern, bis die Projekte dann endgültige Gewissheit haben. Spätestens zu den Feiertagen sollte dann aber klar sein, wer gefördert werden kann. Göran Böhm: „Natürlich kann es auch sein, dass ein Projekt mehr Geld erhält, als es als Spendenziel angegeben hat.“

Die Potsdam Crowd gibt es bereits seit 2018. Bisher haben 29 Projekte an der Aktion teilgenommen, die in der Vergangenheit eine „echte Erfolgsgeschichte“ war, so Böhm.

Die „Zwanzig für Potsdam“-Aktion startet um 9 Uhr und ist unter www.potsdam.crowdfunding-aktion.de abrufbar.

Von Johanna Apel