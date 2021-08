Potsdam

Überraschung im Potsdamer Bauausschuss: Am Dienstagabend stellte Daniel Libeskind persönlich seine Idee eines Büro-Turms für die Medienstadt Babelsberg im Gremium vor. Der Star-Architekt, der für seine expressiven Gebäude an historischen Orten bekannt ist, kam aus New York, um für das Projekt zu werben.

Auf die Frage, was der Reiz an diesem Projekt für ihn sei, sagte er der MAZ: „Es ist ein fantastisches Projekt. Babelsberg ist ein weltweit bekannter Ort. Wir müssen dort etwas tun, um diese Geschichte zurückzubringen. Und an dieser Stelle entsteht nicht nur ein Turm, sondern eine Art Campus, eine nachhaltige Nachbarschaft.“ Es werde eine „kraftvolle Architektur“ , die zum Filmstandort passe. Dann ging es schon hinein in den Sitzungssaal im Treffpunkt Freizeit.

Architekt Daniel Libeskind (M.) mit den Investoren Friedhelm Schatz und Jan Kretzschmar nach dem Bauausschuss im Treffpunkt Freizeit in Potsdam.(r.) u Foto: Peter Degener Quelle: Peter Degener

Libeskinds’ Auftritt fand allerdings hinter verschlossenen Türen statt, denn sein Entwurf durfte nur nicht-öffentlich gezeigt werden. Der Grund: Wenn es zu einem Wettbewerb für das Grundstück an der Ecke von Großbeerenstraße und August-Bebel-Straße kommen sollte und auch andere Architekten sich mit Türmen beteiligen, darf der Libeskind-Entwurf nicht zuvor bekannt sein. Einzige bekannte Details: Es geht um einen kreisrunden Turm mit gläserner Fassade mit 18 Geschossen und rund 60 Meter Höhe. Darin sollen Gewerbeflächen für die Medienstadt entstehen.

Dass Libeskind einen solchen Turm bauen würde, ist seit einigen Wochen bekannt. Das verkündeten Jan Kretzschmar vom Grundstücksentwickler KW Development und Friedhelm Schatz, der Stück für Stück seine Vision für die Medienstadt umsetzt, im Juni im Bauausschuss. Die beiden kamen damals mit einer Bitte: Auf dem Baufeld, das sie für Libeskind vorgesehen haben, darf nur bis zu 20 Meter hoch gebaut werden. Einem 60 Meter hohen Turm müssten die Stadtverordneten zustimmen. Rund 300 Millionen Euro will Kretzschmar investieren, sagte er damals der MAZ. Zudem wollen Schatz und Kretzschmar, dass auf einen Architekturwettbewerb verzichtet wird und Libeskind mit seinem Entwurf direkt beauftragt werden darf. Das ist angesichts der Höhe des Gebäudes und der städtebaulichen bedeutenden Straßenecke aber umstritten.

Im Ausschuss wurde deshalb auch erörtert, wie das weitere Verfahren für das Turmprojekt laufen soll. Über das Ergebnis wurde zunächst nichts bekannt.

Von Peter Degener