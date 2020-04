Exklusiv: Das Extavium ist gerettet

Potsdam

Das Extavium hat noch eine Zukunft. Die Kinderwelt gGmbh aus Babelsberg wird das Mitmachmuseum bereits ab Mai übernehmen. Der Vertrag zwischen der Kinderwelt und der jetzigen Betreibergesellschaft EPS Edutainment Projects Services GmbH wurde am Mittwoch in den Räumen des neuen Trägers unterzeichnet, wie die MAZ erfuhr.

Die angekündigte dauerhafte Schließung des Extaviums nach den Osterferien und die Kündigungen der letzten verbliebenen Mitarbeiter ist damit im letzten Moment abgewendet worden. Wie berichtet, hatten mehrere freie Träger mit dem Extavium um Übernahme verhandelt.

„Kooperation ist ein Glücksfall für Potsdam “

„Diese Kooperation ist ein Glücksfall für Potsdam“, sagte Axel Werner, Chef der Betreibergesellschaft des Extaviums. Durch das Engagement des neuen Trägers werde gewährleistet, dass die Angebote des Extaviums für Kinder, Schulen und Familien erhalten bleiben und weiterentwickelt werden können.

„Alle 16 Mitarbeiter werden übernommen. Auch die bereits ausgesprochenen Kündigungen von vier Mitarbeitern werden zurückgezogen“, sagte Anne Leetz vom Betreiberverein der MAZ.

Kinderwelt betreut Kinder an 92 Standorten in Berlin-Brandenburg

Der Kinderwelt-Geschäftsführer Gerald Siegert bestätigte, dass den insgesamt Mitarbeitern neue Arbeitsverträge ab 1. Mai angeboten werden sollen. „Wir sehen einen so wichtigen Lernort in Potsdam in Gefahr und wollen mit unserem professionellen Trägerbackground bei der Neuausrichtung unterstützen“, erklärte Siegert. Das Extavium sei eine Bildungseinrichtung „von unschätzbarem Wert“ für die Landeshauptstadt, weil dort unmittelbar an den Schulunterricht angeknüpft werde.

Die Kinderwelt gGmbH mit Sitz in Potsdam-Babelsberg ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und betreibt in Brandenburg und Berlin an 92 Standorten Kitas, Tagespflegestellen, Horte und andere Kinderbetreuungseinrichtungen. Mit der gemeinnützigen Tochtergesellschaft Pädagogika engagiert sich die Kinderwelt auch als Bildungsträger, etwa bei der Erwachsenenbildung.

Ohne Fördermittel geht es trotzdem nicht

Man habe Finanzen und Betreiberkonzept des Extaviums „intensiv geprüft und überarbeitet“ und wolle die Bildungseinrichtung neu ausrichten und profilieren, kündigte Siegert an. Allerdings sei auch die Kinderwelt gGmbH zu der Einschätzung gekommen, „dass eine Bildungseinrichtung wie das Extavium nicht ohne Förderung betrieben werden kann“.

Siegert wolle zeitnah Gespräche mit dem Fachbereich Bildung der Stadt aufnehmen und das neue Betreiberkonzept und die Perspektiven vorstellen. Die Frage der Förderfähigkeit des Extaviums war seit über einem Jahr von der Stadt Potsdam angezweifelt worden. Vor allem das bisherige Betreibermodell und die Ausrichtung auf Zielgruppen weit über Potsdamer Kinder hinaus wurden dabei kritisiert.

Verwendung von städtischen Mitteln wird bis August geprüft

Zuletzt wurden auch Vorwürfe laut, wonach das Extavium städtische Fördermittel aus dem Jahr 2019 zweckentfremdet für die Tilgung von Altschulden verwendet habe. Das Extavium wies diese Vorwürfe vehement zurück.

Bei der Stadt hieß es am Mittwoch auf MAZ-Anfrage dazu, dass das Extavium den regulären Verwendungsnachweis bis Ende Juni vorlegen muss. Die Stadt kündigte eine „zeitnahe“ Prüfung bis Mitte August an.

Antrag der Linken auf Fördermittel hat sich noch nicht erledigt

Die Potsdamer Linksfraktion, die seit Monaten einen Rettungsantrag mit städtischen Mitteln über 100.000 Euro für das Extavium befürwortet und sich im Hintergrund für das Mitmachmuseum engagiert hat, zeigte sich über die Übernahme erleichtert. „Ich bin froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist das Extavium zu erhalten. Es bleibt somit ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft und attraktives Ausflugsziel für die Bürger und Besucher der Stadt“, erklärte Fraktionsgeschäftsführer Sascha Krämer.

Eine Entscheidung über den Antrag der Linken auf städtische Mittel ist in den vergangenen Monaten immer wieder verschoben worden. „Wir werden zügig das Gespräch mit dem neuen Träger suchen, um mit ihm zu klären welche finanzielle Unterstützung seitens der Stadt nötig ist. Das heißt, wir werden den Antrag gegebenenfalls modifizieren“, so Krämer auf Nachfrage.

Von Peter Degener