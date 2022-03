Neu Fahrland

Die einstige Anglerklause am Ufer des Weißen Sees in Neu Fahrland ist Geschichte. Stattdessen lädt das Restaurant „Glücksfisch“ seit März 2020 ein – zumindest in der Theorie. „Wir hatten genau einen halben Tag lang auf, dann mussten wir wegen des ersten Lockdowns schließen“, erinnert sich Inhaberin Martina Weber. „Drei Fässer Bier wurden weggeschüttet. Erst zu Himmelfahrt ging das Geschäft richtig los.“ Doch seitdem hat Martina Weber treue Kunden – vor allem die Angler, die oft seit Jahrzehnten in dem Verein Mitglied sind, der auch ihr Verpächter ist.

Im Glückfisch gibt’s Fischtopf, Schnitzel satt und treue Kunden

Angler und Neu Fahrländer wünschten sich „bodenständige Küche“, Schnitzel gibt es deshalb gleich in mehreren Variationen. Etwa als Spreewald-Variante mit Meerrettich unter der Panade und Gurken-Relish. Angesichts der Verpächter darf auch ein gelungener Fischtopf nicht fehlen. Der Biergarten kommt ebenfalls gut an. „Die Leute wollen aufs Wasser sehen“, sagt sie. Einziges Manko des Standorts: Der Wasseranschluss ist nicht frostfest – deshalb muss der „Glücksfisch“ in jedem Winter schließen.

Das Restaurant in Neu Fahrland ist der zweite Anlauf im Gastronomie-Geschäft für Martina Weber. Die 55-Jährige stammt aus Pritzwalk und hat „einen typischen Ost-Werdegang“, wie sie selbst sagt. Nach einer Lehre zur Verkäuferin lernte sie Binnenökonomie, um anschließend die HO-Kaufhallen im Osten saisonal zu dekorieren – „das erforderte Improvisationstalent“.

Der erste Job führte die Wirtin nach Potsdam

Ihr erster Job führte sie nach Potsdam. „Das war immer meine Wunschstadt, denn ich wollte aus dem Kleinstadt-Mief heraus“, sagt sie. Es folgten Wiedervereinigung, Familiengründung und Jobsuche mit Umschulungen in Richtung Tourismus und Marketing. Sie arbeitete bei der „Weissen Flotte“ und im Yachthafen Burchardi. 2004 traute sich Martina Weber in die gastronomische Selbständigkeit, eröffnete die „Pauserei“ in der Hebbelstraße und lebte vom Mittagsgeschäft der Innenstadt. „Ich bin gerne Gastgeberin, probiere viel aus“, nennt sie als große Stärke. Mit zwei Filialen war sie einige Zeit sehr erfolgreich.

Doch 2013 erlitt Weber einen Schlaganfall, war linksseitig gelähmt, saß im Rollstuhl. Die Folgen spürt sie bis heute: „Ich koche einhändig!“, sagt sie – es scheint als habe sie sich ihr Improvisationstalent aus der Zeit als Dekorateurin bewahrt. Doch der Schlaganfall führt auch zum Ende der „Pauserei“. Mit kleinen Catering-Aufträgen fing Martina Weber langsam wieder an zu arbeiten. Heute ist sie voll in diesem Geschäft. Der „Glücksfisch“ wurde 2019 zum zweiten Standbein.

Ein neue Name für die Anglerklause musste her: der Glücksfisch

Der Anglerverein suchte einen Nachfolger für die Anglerklause. Mit der neuen Pächterin sollte auch ein neuer Name her. Hinter dem „Glücksfisch“ steckt eine kleine persönliche Note: „Ganz einfach: Ich bin Sternzeichen Fisch und glücklich, diese Location gefunden zu haben“, sagt Martina Weber. Rund ein Jahr lang war für den Umbau geschlossen. Der alte Muff kam raus, mit einem Ofen gleich mehr Gemütlichkeit hinzu.

Im Frühjahr 2020 dann der vom Coronavirus vereitelte Start. Über die Pandemie hielt sie sich mit dem Catering-Geschäft und mit Hilfe ihres Mannes über Wasser. Auch das Personal hielt ihr die Treue, weil ihr Team durch die Schließzeit im Winter sowieso auf ein saisonales Engagement eingestellt ist. Langfristig hofft sie auch auf die Bewohner vom neuen Stadtteil Krampnitz als Gäste, der nur rund anderthalb Kilometer entfernt ist. „Ich sehe Krampnitz als Chance, gerade weil wir etwas abseits des Verkehrs von der B2 liegen“, sagt Weber.

Info: Restaurant „Glücksfisch“, Am Rehweg 23, 14476 Potsdam. Noch ist der „Glücksfisch“ in der Winterpause. Am Sonntag, 20. März, wird ab 10 Uhr mit einem Brunch die neue Saison eröffnet. www.glueckfisch.net.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Peter Degener