Potsdam

Der AfD-Kandidat, der zur Bundestagswahl 2021 in Potsdam antreten soll, steht fest. Am Sonntagabend nominierten die AfD-Kreisverbände im Wahlkreis 61 den Potsdamer Tim Krause. Er soll damit als Direktkandidat gegen Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne), Saskia Ludiwg (CDU), Norbert Müller (Linke) und voraussichtlich Linda Teuteberg (FDP) antreten. Krause wurde ohne Gegenkandidaten nominiert.

Tim Krause stammt aus Bayern und lebt in Potsdam

Der 50-jährige Tim Krause lebt in der Potsdamer Innenstadt. Er arbeitet seit einem Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim brandenburger AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer. Zuvor habe er nach eigenen Angaben mehrere Jahrzehnte als Drehbuchautor in der Filmbranche gearbeitet, wie er der MAZ am Montagmorgen sagte. In Potsdam stand er bislang auf keinem Wahlzettel als Kandidat, sagt er.

Tim Krause, Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 61 in und um Potsdam zur Bundestagswahl 2021. Quelle: privat

Krause stammt aus Bayern. In bayerischen Deggendorf, war er 2020 zur Kommunalwahl und als Oberbürgermeisterkandidat angetreten. „Ich hatte dort eine Zeit lang meinen Zweitwohnsitz, mein Erstwohnsitz war die ganze Zeit in Potsdam“, wo er seit etwa vier Jahren lebe, sagte er am Montag der MAZ.

Er tritt an, weil er der Meinung sei, „dass es Zeit wird, dass Potsdam ein richtiges Bild der AfD und unserer Politik bekommt, das nicht so stark von der Darstellung der anderen Parteien verzerrt ist. Ich glaube, es kann mir hier gelingen kann, ein starkes Ergebnis zu holen. Die Ziele, die wir uns setzen, werden noch in den strategischen Besprechungen definiert.

Wenige Siegchancen im starken Bewerberfeld

Chancen auf einen Sieg im Wahlkreis 61 hat Krause kaum. Der Wahlkreis 61, der neben Potsdam auch Teile von Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark umfasst, ist traditionell in der Hand der SPD – bei der letzten Bundestagswahl konnte sich hier Manja Schüle als einzige sozialdemokratische Direktkandidatin ganz Brandenburg knapp gegen Saskia Ludwig durchsetzen. Der damalige AfD-Direktkandidat René Springer holte bei den Erststimmen 12,3 Prozent, bei den Zweitstimmen 13,5 Prozent. Der Sprung in den Bundestag wäre für Krause daher nur über die Landesliste der Partei möglich. In drei Wochen will die AfD ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen.

Von Peter Degener