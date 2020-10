Potsdam: Das ist der Alltag unter Pandemiebedingungen in der Sportschule Friedrich Ludwig Jahn

Potsdam

Marlene Morr läuft durch einen langen Korridor der Sportschule „ Friedrich Ludwig Jahn“. Erst vor ihrem Klassenraum nimmt die Englischlehrerin ihre Maske ab und öffnet die Tür. „So sieht das dann aus, wenn man diese Klasse einen Augenblick allein lässt“, scherzt die 36-jährige Pädagogin, „man gibt den Schülern eine Aufgabe und sie erledigen sie still und fleißig.“ Ihre Schüler lächeln. Morr kommt gerade von einem Termin mit der Schulleitung zurück. Sofort startet sie wieder in den Unterricht.

„Der Unterricht fühlt sich nicht wirklich wie Pandemie an“

Es ist ein Tag wie so viele an der Sportschule im Westen Potsdams. Wie so viele unter Pandemiebedingungen. Schüler, Lehrer, Schulleitung und Eltern haben sich an einen Zustand gewöhnt, der nun schon vier Monate anhält. Ein Zustand, der ihre ständige Wachsamkeit für den Gesundheitsschutz erfordert und sie gleichzeitig die größtmögliche Normalität erleben lässt. Doch wie sieht das im Schulalltag aus? Wie fühlen sich die Schüler, die Schulleitung, die Sozialarbeiterin? Was sind die größten Herausforderungen in einer Schule unter den Bedingungen einer weltweiten Pandemie?

Kurz nachdem Marlene Morr in ihre Klasse zurückgekehrt ist, gibt es eine zehnminütige Pause. Als erstes reißt Morr zwei der großen Fenster auf. Stoßlüften, eine der Vorgaben des Landesgesundheitsministeriums. Zwei der insgesamt 18 Schüler stehen auf, laufen zur Tür, ziehen ihre Masken über Mund und Nase und verlassen den Raum. Maskenpflicht herrscht überall außer in den Klassenräumen und an den Plätzen in der Mensa. Die meisten anderen zücken ihre Handys.

„Der Unterricht fühlt sich nicht wirklich wie Pandemie an“, sagt Emma Adams-Bosch (15), „wir sitzen wie immer nebeneinander und die meisten von uns wohnen sowieso zusammen im Wohnheim.“ 400 der 650 Jahn-Schüler wohnen im Internat auf dem Schulgelände. Dort, so erzählt Emma, dürfen sich die Schüler aus verschiedenen Wohneinheiten, die wiederum aus vier bis sechs Wohngemeinschaften bestehen, nicht mehr gegenseitig besuchen. Auch die Gemeinschaftsküchen dürfen die Schüler im Moment nicht benutzen. In den Fluren und im Fahrstuhl herrscht Maskenpflicht.

Positiv getesteter Sportkollege

Ähnlich entspannt sieht Johann Voigt­ den Schulalltag unter Pandemiebedingungen. Er trainiert an diesem Vormittag im Kraftraum. 50 Meter Luftlinie vom Schulgebäude entfernt. Am Nachmittag steht das Training in seinem Schwerpunktsport Judo an. „Im Vergleich zum Lockdown im Frühjahr ist jetzt alles relativ normal“, sagt der 19-Jährige, der im kommenden Frühjahr sein Abitur ablegen will, „ich fühle mich hier sicher, auch weil jeder aufpasst und aufeinander achtet.“ Sowohl in der Judohalle als auch im Kraftraum müssen die Sportler keine Maske tragen. Gerade hat Voigt erfahren, dass die Judo-EM abgesagt wurde. Die sollte demnächst im Kroatien stattfinden. Johann Voigt wäre aber sowieso nicht mitgefahren. Er ist noch nicht soweit. „Aber ein Sportkollege, der an der Vorbereitung teilnehmen sollte und deswegen getestet wurde, hat gestern ein positives Testergebnis bekommen“, erzählt er.

Judoka Johann Voigt beim Krafttraining: „Im Vergleich zum Lockdown im Frühjahr ist jetzt alles relativ normal.“ Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Infizierte ist kein Schüler mehr. Doch auch unter ihnen gibt es derzeit drei positiv Getestete. „Aber da sie sich in den Ferien angesteckt haben, gibt es keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb“, sagt Schulleiterin Iris Gerloff. Die 55-Jährige sitzt an ihrem Schreibtisch und muss nicht lange nachdenken, als sie gefragt wird, was für sie in einer Schule während einer Pandemie anders ist als vor Corona. „Ich beschäftige mich viel mehr mit Hygienekonzepten“, sagt sie, „und ich achte verstärkt darauf, dass sich nirgends Gefahrensituationen ergeben – sowohl im Unterricht als auch im Sportbereich oder dazwischen, also in den Pausen und beim Essen.“ Das wichtigste sei ihr im Moment, dass alle Personen in der Schule gesund bleiben: „Alle Kollegen stellen sich tagtäglich den Herausforderungen, nicht nur in der Schule sondern auch im familiären Umfeld.“

Schulleiterin Iris Gerloff: „Alle Kollegen stellen sich tagtäglich den Herausforderungen, nicht nur in der Schule sondern auch im familiären Umfeld.“ Quelle: Bernd Gartschläger

Ihre Schüler wissen um dieses Engagement. Sagt zumindest Anna Bremer. Die 18-Jährige ist stellvertretende Schülersprecherin und will nächstes Jahr ihr Abitur ablegen. Mit zwei Mitschülerinnen vertreibt sie sich die Zeit ihrer Freistunde in einer Sitzecke, unweit eines Treppenhauses. „Ich bin der festen Überzeugung, dass hier eine Menge gut gelaufen ist“, sagt Anna auch im Blick auf den Lockdown im Frühjahr, „und dass viel für die Schüler und den Schulbetrieb geleistet wurde.“ Dennoch habe sie das Gefühl, in gewisser Weise vergessen worden zu sein. Als der Jahrgang vor ihr sein Abitur abgelegt habe, sei er bevorzugt behandelt worden, ist ihr Eindruck.

„Wir stehen einfach vor großen Unsicherheiten, wir wissen nicht, was passiert und das ist unheimlich anstrengend. Nicht das Maske-Tragen oder das Abstand-Halten, sondern dieses Nicht-wissen-was-kommt. Und dabei will ich niemandem einen Vorwurf machen.“ Für ihr Argument bietet sich einen Augenblick später ein Beispiel. Die drei werden von Annas Geschichtslehrerin Marion Hoeppner angesprochen: „Die Exkursion am Freitag nach Sachsenhausen wurde gerade abgesagt“, sagt Hoeppner. Der Ausflug sollte zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen dienen. „Sehen Sie, genau das meine ich“, sagt Anna, „man weiß nicht, was als nächstes kommt.“

„Jugendliche kommen mehr mit privaten Themen zu mir“

Jemand, der für all diese Gefühle und Emotionen immer ein offenes Ohr hat, ist Schulsozialarbeiterin Friederike Greifenhagen. Sie empfängt in ihrem Büro jeden Tag im Durchschnitt elf Schüler. In der Pandemie muss sie darüber eine Liste führen, um die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Diese Liste kann durchaus ein Problem sein. „Einige Schüler kommen im Vertrauen zu mir und möchten nicht, dass andere wissen, dass sie zu mir kommen. Die Liste wird allerdings ausschließlich bei Bedarf an die Schulleitung weitergegeben.“ Greifenhagen bekommt mit, wie sich die Sorgen ihrer Schüler seit Ausbruch der Pandemie verschoben haben. „Ich merke, dass die Jugendlichen im Moment mehr mit privaten Themen kommen. Vorher waren es eher Probleme mit der Schule oder mit dem Sport“, sagt sie, „ich vermute, da schwingt noch einiges aus dem Lockdown mit, worüber die Schüler noch heute reden möchten.“

Und eine weitere Auswirkung hat die Pandemie auf die Arbeit der Schulsozialarbeiterin. „Meine Tätigkeit lebt davon, dass ich mit den Schülern Projekte mache. Und die müssen zum einen geplant werden und zum anderen ist die Begegnung bei diesen Projekten immer sehr wichtig. Und beides ist im Moment ja nur eingeschränkt möglich.“ Die Zuversicht will die 37-Jährige aber noch nicht aufgeben. Mit 16 weiteren Pädagogen aus Schule und Internat plant sie gerade eine Projektwoche zum Thema Lebenskompetenz und Suchtprävention. „Ich hoffe sehr, dass die Woche so stattfinden kann, wie wir es uns vorstellen.“ Geplant ist sie für die Woche vor den Weihnachtsferien. Eine Zeit, in der der Schulalltag an der Sportschule sicher weiter von der Pandemie geprägt sein wird.

Von Annika Jensen