Die Oberberg-Klinikgruppe ist der bislang unbekannte Investor, der die geplante Umnutzung des Hotel Bayrisches Haus im Wildpark vorantreibt. Das Berliner Unternehmen hat bei der Stadt „die Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen“ beantragt, wie aus den Unterlagen für einen neuen Bebauungsplan hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht worden sind.

Es liege bereits eine Bauvoranfrage zum Umbau in Inneren des denkmalgeschützten früheren Forsthauses vor, das seit Jahrzehnten als Hotel betrieben wird.

Privatklinik mit 70 Betten und 60 Mitarbeitern

Demnach soll die „Oberberg Fachklinik Bayrisches Haus“ eine private medizinische Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie werden. „Das Behandlungsspektrum umfasst insbesondere Patienten mit Depressionen, Burn-out, Angststörungen, Stress- und Traumafolgestörungen sowie psychosomatischen Erkrankungen. Die teil- oder vollstationäre Behandlungsdauer der Patienten liegt im Regelfall zwischen vier und zwölf Wochen“, heißt es in der Kurzbeschreibung des Projekts.

Die Klinik will bis zu 70 vollstationäre Betten und 20 Tagesklinik-Plätze anbieten. Bei voller Auslastung der Klinik werden „mindestens 60 Mitarbeiter“ beschäftigt, darunter Ärzte, Psychologen, Fachtherapeuten, Pflegepersonal, Administration und Sozialdienst. Die Oberbergkliniken GmbH hat ihren Sitz in Berlin und deutschlandweit mindestens 18 Standorte. In Wendisch-Rietz ( Oder-Spree) betreibt sie seit 1997 die „Oberberg Fachklinik Berlin Brandenburg.

Hotel anscheinend wirtschaftlich kaum noch tragfähig

Die Stadtverordneten sollen einerseits dem Aufstellungsbeschluss Nr. 170 „Klinik Bayrisches Haus“ zustimmen, andererseits auch der Einordnung des Vorhabens in die höchste Kategorie in der Bauleitplanung. Die Einordnung in die Priorität 1 hatte in der Kommunalpolitik für Verwirrung gesorgt, weil andere Projekte warten müssen, während der Eigentümer des Hotels nur von vagen Ideen für die Klinik gesprochen hatte.

Laut der nun veröffentlichten Unterlagen erfolgt die Umnutzung „aufgrund der mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängenden Entwicklungen.“ Daraus könnte sich auch die Dringlichkeit des Vorhabens ergeben: „Wir unterstellen, dass bisherige Nutzung in Zukunft nicht mehr funktioniert. Das ist keine Einschätzung der Verwaltung, sondern von Investor und Eigentümer. Was machen sie mit einer Immobilie, die nicht mehr tragfähig genutzt werden kann?“, sagt der Potsdamer Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) der MAZ auf Anfrage.

Der Investor sei im Frühjahr an die Verwaltung herangetreten und habe Interesse an schnellem Baurecht. „Für die Stadt ist die dauerhafte Nutzung des Ensembles wichtig und eine Klinik für Potsdam als Standort der Gesundheitswirtschaft auch sehr interessant“, so Rubelt.

Natur-, Denkmal- und Wasserschutz spielen eine Rolle

Damit die Umnutzung aber auch baurechtlich auf sicheren Füßen steht, sei ein Bebauungsplan unumgänglich. „Das Ensemble liegt Bereich der Denkmalbereichssatzung des Parks Sanssouci, außerdem gilt dort Landschaftsschutz und es liegt in einem Wasserschutzgebiet. Wir müssen die Umweltgüter genau unter die Lupe nehmen. Das ist sorgfältige Planung nötig“, so Rubelt.

Wenn die von der Verwaltung eingeräumte hohe Priorität des Bebauungsplanverfahrens von der Politik nicht gesehen werde, sende „das natürlich ein Signal an den Investor“, sagte der Baubeigeordnete.

Eigentümer: „Wir haben Interesse, das etwas passiert“

Der Eigentümervertreter des Ensembles, der Frankfurter Rechtsanwalt Thomas Dürbeck, hatte den Zeitdruck seit Bekanntwerden der Pläne verneint. Am Donnerstag sagte er: „Wir haben Interesse, das etwas passiert, aber wir wissen nicht, was da nach allen Abwägungen heraus kommt. Ich weiß nicht, ob ich es machen darf“, so Dürbeck. Auch was eine Kliniknutzung für das Spitzenrestaurant Kabinett FW des Sternekochs Alexander Dressel bedeutet, ist offen. Im Klinikkonzept heißt es: „Die Verpflegung erfolgt in der hauseigenen Küche.“

