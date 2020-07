Potsdam

Möblierte Wohnungen, die nur kurzzeitig zu hohen Preisen vermietet werden, verschärfen das Wohnungsproblem in Potsdam. Größtenteils unbekannt sind die Hintergründe der Eigentümer dieser Immobilien. Das Bündnis „Stadt für alle“ hat vor kurzem mit Unterstützung des Recherchenetzwerks „Correctiv“ aus Berlin in einem öffentlichen Dossier zusammengetragen, welche Verbindungen zwischen überteuerten möblierten Wohnungen in Potsdam und einem intransparenten Geflecht von Finanz- und Immobilienfirmen bestehen, das bis in das Steuerparadies Panama reicht. Jedoch: „Die Reaktionen und Konsequenzen aus Verwaltung und Politik der Stadt Potsdam sind in in einem Wort zusammen zu fassen: Nichts“, zeigten sich die Autoren nun enttäuscht. Die MAZ traf allerdings Mieter des Hauses Zeppelinstraße 52, dessen Eigentümerstruktur in dem Dossier „Von Potsdam nach Panama und zurück“, aufgedeckt worden ist.

Zwei Mieter erzählen

Die zwei jungen Männer wollen anonym bleiben. Zu sechst wohnen sie in einer Wohngemeinschaft im Haus, die seit 2002 besteht. Es sind keine Studenten, sondern Berufstätige, die als Naturwissenschaftler oder im Kulturbereich arbeiten. Einer ist Vegetationsökologe, ein anderer Sozialwissenschaftler. Sie warnen vor der Entwicklung in ihrem Haus und ihrem Kiez durch den Trend zu möblierten Wohnungen. Mittlerweile gebe es in ihrem und dem Nachbarhaus im Besitz des gleichen Eigentümers kaum noch langjährige Mieter. „Ein langjähriger Mieter zog Anfang des Jahres in ein Pflegeheim, seine Wohnung wird nun grundsaniert und für die Möblierung vorbereitet. „Die Handwerker haben uns gegenüber schon die Ansage gemacht, dass die Wohnungen alle möbliert und befristet auf den Markt geworfen werden“, sagt einer der beiden.

Anzeige

Rausgeekelt werden sie nicht. „Bis jetzt ist es ruhig. Wir haben eher den Eindruck, dass man sich nicht kümmert, kein Interesse für uns da ist. Aber wir sind verunsichert, dass wir später auch rausgeschmissen werden.“ Für eine Erneuerung der völlig maroden Fenster mussten sie vor Gericht gehen. In Details zeige sich immer wieder die Unkenntnis der Hausverwaltung für die tatsächlichen Begebenheiten vor Ort. Auch das Modell Wohngemeinschaft finde keinen Platz in möblierten Wohnungen, kritisieren sie. „Das macht aber auch etwas aus in diesem Kiez. Da würde dann was fehlen. Wir fühlen uns wie eine letzte Bastion, wie wir zusammenleben“, sagt der Mieter. „Durch den häufigen Wechsel der Nachbarn entsteht eine krasse Anonymität. Man baut keinen Kontakt auf. Es gibt Vereinzelung, Abbruch an Solidarität. Das verändert die Nachbarschaft“, sagt er.

Weitere MAZ+ Artikel

Bei einer Aktion Ende Juni protestierte „Stadt für alle“ vor dem Rathaus gegen zu hohe Mieten protestiert. Quelle: Friedrich Bungert

Der größte Unterschied zwischen den Langzeitmietern und den Bewohnern der möblierten Wohnungen ist die Miete. Für ihre 166 Quadratmeter große Wohnung zahlt die Wohngemeinschaft inklusive aller Nebenkosten rund 1330 Euro im Monat. Zum Vergleich: Gerade wurden erst zwei möblierte Wohnungen in dem Haus neu vermietet. Im Netz wurde eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 50 Quadratmeter Fläche für 949 Euro Warmmiete angeboten, eine weitere Drei-Zimmer-Wohnung mit 77 Quadratmeter Fläche für 1149 Euro. Dabei handelt es sich um Pauschalmieten, die die „Kosten für Strom, Warmwasser und Internet“ bereits enthalten, wie es in den Inseraten auf dem immobilienportal heißt. Die Mieter dürfen laut der Anzeige maximal ein Jahr in der Wohnung leben. Sogar die Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen wird beschränkt. So dürfen in der kleineren Wohnung nur zwei Personen leben, in der größeren ist von einer „maximalen Personenanzahl“ von vier die Rede.

Die maximale Mietdauer wird laut der zwei Altmieter dazu genutzt, regelmäßig die Pauschalmiete zu erhöhen. So wissen sie von einer 85 Quadratmeter großen Wohnung im Haus, die mittlerweile 1349 Euro monatlich kosten soll. Bei den Vormietern neun Monate zuvor seien noch 1299 Euro verlangt worden.

Erste Reaktion der Stadt

Während die Veröffentlichung des „Stadt für alle“-Dossiers im Potsdamer Rathaus nur still zur Kenntnis genommen wurden, hat die Verwaltung nun auf Anfrage der MAZ doch noch reagiert: „Die in dem Dossier aufgeführten Sachverhalte verweisen darauf, dass auch der Immobilienmarkt in Potsdam nicht von globalen Finanzströmen abgekoppelt ist. Daher ist es naheliegend, dass Investoren, die den Berliner Markt in den Blick nehmen, die Landeshauptstadt Potsdam als Bestandteil der Metropolregion ebenfalls für Investitionen in den Blick nehmen“, schreibt die Verwaltung.

Auf die Frage, welche Schlussfolgerungen sie aus der Recherche ziehe, heißt es weiter: „Je weniger ein Eigentümer mit Potsdam verbunden ist, etwa weil er seinen Unternehmens- oder Wohnsitz hier hat, und je komplizierter die zugehörigen Rechts- und Organisationskonstrukte sind, desto schwerer ist tendenziell die Erreichbarkeit für Mieterinnen und Mieter in Fragen der Instandsetzung, Mängelbeseitigung, Betriebskostenabrechnung u.v.m.“ Der Verwaltung sei bereits bekannt, „dass Wohnraum möbliert und dann wesentlich teurer oder nur noch zur vorübergehenden Nutzung angeboten wird“. Das wird – vom Bedarf für Gastwissenschaftler einmal abgesehen - „als problematische Entwicklung gesehen“. Denn einerseits stehe dieser Wohnraum dann für für Menschen, die längerfristig in einer Wohnung leben und dort ihren Lebensmittelpunkt begründen wollen, nicht mehr zur Verfügung. „Außerdem ist gerade preiswerter Wohnraum davon bedroht, auf diesem Wege dem Markt entzogen zu werden“, so die Verwaltung.

Stadt steht dem Problem offenbar machtlos gegenüber

Trotz des Problembewusstseins fällt es der Verwaltung schwer dagegen vorzugehen: „Flächendeckend gibt es bislang keine Instrumente, um dies einzudämmen. Teils wirken allerdings Bebauungspläne oder nutzungsrechtliche Genehmigungsvorbehalte dem entgegen. Auch das Mietrecht bietet Ansatzpunkte, vor allem was die Miethöhe betrifft“, heißt es in der Antwort. Die Stadt arbeitet noch immer an der Erarbeitung einer Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum. Die Satzung würde eine stärkere öffentliche Kontrolle ermöglichen, „etwa durch Auskunfts- und Ermittlungsrechte, die der Stadt erst dadurch eingeräumt werden.“ Auch eine Umnutzung für kurzfristige Vermietungen würde mit der Satzung genehmigungspflichtig werden. Bereits seit Juni 2019 dürfen Kommunen in Brandenburg solche Satzungen erlassen. Im Potsdamer Rathaus ist man trotz des großen Drucks auf dem Markt allerdings noch immer „in der internen Abstimmung“. Erst im Dezember soll das Regelwerk den Stadtverordneten vorgestellt werden.

Von Wohnungssuchenden werden die von den Mietern der Zeppelinstraße 52 geschilderten Praktiken anscheinend notgedrungen akzeptiert. „Erhöhte Beschwerden wegen Mietwucher erreichen die Stadtverwaltung bislang nicht“, sagt die Verwaltung auf Anfrage. Das Netzwerk „Stadt für alle“ macht den Potsdamern auf seinem Blog deshalb ein Hilfsangebot: „Schickt uns Eure Mietverträge, dubiose Namen von neuen Eigentümern, Betriebskostenabrechnungen u.s.w.“ Ihre Motivation: „Nur, wenn die Menschen in der Stadt wissen, wem sie gehört, können sie auch Widerstand leisten und ihre Freiräume erkämpfen!“

Von Peter Degener