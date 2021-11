Bornstedt

Die Stadt Potsdam gibt die bisherigen Pläne für eine Kita, einen Bürgertreff und einen Jugendclub an der David-Gilly-Straße im Bornstedter Feld endgültig auf. In einer Vorlage für die Stadtverordneten erklärte das Rathaus, dass diese Funktionen an anderen Stellen in Bornstedt unterkommen werden. Stattdessen sollen dauerhafte Wohnungen für Flüchtlinge auf einem Teil der sogenannten Gemeinbedarfsfläche in städtischer Hand errichtet werden.

Seit 2015 steht eine temporäre Flüchtlingsunterkunft in der David-Gilly-Straße

Es wurde bereits geprüft, „inwieweit die ursprünglich temporär vorgesehene Nutzung als Standort für die Aufnahme und vorübergehende Unterbringung von Geflüchteten verstetigt werden kann.“ Das Ergebnis: Der Standort sei grundsätzlich geeignet, nun seien weitere Vorarbeiten und womöglich auch eine Änderung des Bebauungsplans Nr. 40 „Kaserne Kirschallee“ nötig. Dieser legt fest, dass auf dem Baufeld nur eine Kindertagesstätte, eine Jugendfreizeitstätte oder ein Sportfunktionsgebäude errichtet werden dürfen.

Schon heute ist es teilweise bebaut. Dort befindet sich die Kita „Tönemaler“ des Trägers GFB, sowie eine Wohnanlage für bis zu 79 Flüchtlinge, die 2015 als Notunterkunft in Containerbauweise errichtet wurde und vom Internationalen Bund getragen wird. Anstelle dieser Containeranlage könnte nun „wohnungsähnliche“ Unterkünfte errichtet werden. Sogenannte Gemeinschaftsunterkünfte ohne einzelne Wohnungen haben die Stadtverordneten als langfristige Unterbringung bereits 2020 für Geflüchtete abgewählt.

Kein Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen

Jahrelang gab es einen großen Mehrbedarf an Kitaplätzen im Bornstedter Feld. Durch zahlreiche Neubauten ist dieser laut Rathaus mittlerweile gedeckt. Das Baufeld wurde in der Kita- und Schulentwicklungsplanung 2021-2026 schon nicht mehr für einen Kitabau aufgenommen.

Auch der Bedarf für einen Bürgertreff wird anderswo gedeckt. An der Pappelallee entsteht zugleich mit dem geplanten Gymnasium „in nächster Nähe“ zur David-Gilly-Straße eine „besser geeignete Alternative für eine Nutzung als Nachbarschafts- und Begegnungshaus“, so das Rathaus. Auch der eigentlich vorgesehene Ideenwettbewerb für ein gemeinsames Gebäude mit Kita und Bürgertreff unter einem Dach ist damit abgesagt, weil die Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben sind. Ein Jugendclub wiederum sei ebenfalls nicht mehr an diesem Standort nötig, weil mittlerweile die Sanierung des „Ribbeckecks“ gesichert sei.

Weil direkt hinter der David-Gilly-Straße ein Sportplatz liegt, der auch von der Karl-Foerster-Grundschule genutzt wird, sollen weiterhin Sportfunktionsräume neben den Flüchtlingswohnungen geschaffen werden.

Von Peter Degener