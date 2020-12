Potsdam

Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Bis zum 15. Dezember sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses in der Heinrich-Mann-Allee, und zwei Pflegekräfte mit in die Demenz-Wohngemeinschaft eingezogen. Das Haus steht unter Quarantäne, weil alle neun Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Angehörige dürfen die Senioren derzeit nicht besuchen, die drei Kollegen teilen sich ihre Schichten nach Bedarf auf. Exklusiv für die MAZ erzählen sie täglich, wie sich die Situation vor Ort entwickelt.

Bewohner etwas stabiler, Sorgenkinder bleiben

Am dritten Advent kann Manja Sprdlik ein klein wenig aufatmen: „Alle Bewohner sind heute bisschen stabiler und gesünder“ sagt sie. „Alle bis auf zwei.“ Um diese beiden Bewohner macht sich das Team der Demenz-WG wirklich Sorgen, „was aber nicht unbedingt Corona-bedingt sein muss“, glaubt die Chefin des Omi-Opi-Hauses. „Demenz ist im Endstadium eine wirklich schwere Erkrankung.“ Sie seufzt. „Dann ist ein zusätzlicher Infekt eben auch eine große Belastung.“

Anzeige

Was hilft, wenn sie die Sorgen quälen, ist die „riesige Welle“ der Hilfsbereitschaft, die Bewohner und Team seit einer Woche erfahren. „Enge Nachbarn, liebe Potsdamer Menschen, die wir gar nicht kennen, unser Team da draußen, unsere Familien und Freunde...“ Man sieht Manja Sprdlik beim Abhören ihrer Sprachnachricht lächeln. „Das ist einfach ganz, ganz schön.“

Kollegin Janine kam mit ihrer Tochter vorbei und brachte der WG einen Weihnachtsbaum. Quelle: privat

Die Nachbarin – „eine liebe alte Dame“ – hat der WG einen Kuchen gebacken und vorbei gebracht, „hat mich sehr, sehr berührt“, sagt Manja Sprdlik. Die Klinik-Clowns haben ihnen Video-Grüße geschickt, ein Angehöriger hat Vitamin-Präparate für alle vorbeigebracht. Die Ergotherapeutin hat Mandelstollen, Teamkollegen haben Kekse gebracht. Janine, ebenfalls Pflegerin der WG, kam mit ihrer Tochter vorbei – im Gepäck einen Weihnachtsbaum für die WG. „Das berührt uns alle sehr.“

Und dann sind da natürlich noch die Potsdamer Gastronomen. „Die haben einen Plan erstellt, sodass wir weit über die Quarantäne hinaus mit Mittagessen versorgt sind“. Für die Pfleger im Haus „eine große Entlastung“.

Normalerweise kochen sie selbst im Nachtdienst vor, „das kostet unheimlich viel Zeit und es entlastet uns gerade sehr, dass wir das nicht tun müssen“, so Manja Sprdlik. Hinzu kommt „und, ich sag’s nicht gern...“ Sprdlik lacht. „die können einfach besser kochen als wir.“ Manche Bewohner könnten zwar nicht mehr so gut schlucken, für sie müssten sie das Essen pürieren. „Aber auch in dem Zustand ist es einfach so, so lecker.“

Welle der Hilfsbereitschaft

Die Hilfsbereitschafts von Außen ist groß, Angehörige, Nachbarn und Potsdamer unterstützen das Team mit vielen tollen Leckereien. Quelle: privat

Zwei weitere Spenden, die Manja Sprdlik nicht unerwähnt lassen will: Der Verein „Arche-Engel“ hat die „Bio Company“ als Spender gewinnen können, „die haben unserem Verein 1000 Euro zukommen lassen“, sagt Sprdlik. Außerdem habe sich die Gebäudereinigung Lehmann gemeldet – ihr Geschenk an die Demenz-WG: „Wenn die Quarantäne vorbei ist, kommen sie vorbei und machen einmal gründlich sauber.“

Danke sagen möchten Manja Sprdlik und ihre Kollegin Juli, die ebenfalls mit ins Haus gezogen ist, außerdem den lieben Menschen in ihrem Leben, die sich daheim um ihre Kinder kümmern. Ohne sie „könnten wir das hier nicht tun“, sagt Manja Sprdlik, „zumindest nicht ruhigen Gewissens.“

Lesen Sie auch

Von Anna Sprockhoff