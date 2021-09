Innenstadt

Das Potsdamer Kreativhaus Rechenzentrum soll auch nach 2023 erhalten bleiben. Dafür wird am Mittwoch ab 17 Uhr demonstriert. Beginn ist auf dem Vorplatz des Gebäudes an der Dortustraße. Die Nutzer des Hauses, die Kulturlobby Potsdam und der Verein Architects for Future rufen dazu auf. Hintergrund sind die geltenden Beschlüsse und Verträge, wonach das städtische Gebäude nach 2023 abgerissen werden soll, um einen Stadtplatz neben dem Turm der neuen Garnisonkirche zu schaffen.

Kreativhaus RZ in Potsdam soll nach 2023 abgerissen werden

„Gegen eine Verlängerung sprechen keine rechtlichen Gegebenheiten, sondern nur der politische Wille und die Stiftung Garnisonkirche. Sie besteht – ohne Aussicht auf einen Bau auf der Fläche des ehemaligen Kirchenschiffs – weiter auf den (Teil)Abriss 2024“, heißt es im Demo-Aufruf.

Das Rechenzentrum sei aber „das letzte kommunale Grundstück in der Stadtmitte, genutzt von einer kleinteiligen und diversen Kultur-, Kunst- und soziokreativen Szene“, welches als städtischer Ort Mitgestaltung und langfristige demokratische Teilhabe zu bezahlbaren Preisen ermögliche. Zugleich sprechen für die Unterstützer des Hauses auch ökologische und zeithistorische Aspekte im Umgang mit der Potsdamer Stadtgeschichte für den Erhalt.

Demo beginnt am Rechenzentrum um 17 Uhr

Der Demonstrationszug am Mittwoch führt ab 17 Uhr vom Rechenzentrum an der Baustelle Garnisonkirche vorbei zum Gelände der früheren Fachhochschule in der Friedrich-Ebert-Straße und am Stadtkanal in der Yorckstraße entlang zurück zur Plantage und dem Rechenzentrum.

Weil die Kreativwirtschaft es nicht bei einem schnöden Demo-Zug belassen will, gibt es nicht nur Live-Musik vom Lastenrad, sondern sogar mobilen Siebdruck zum Abschluss ein Konzert der Potsdamer Band Planet Obscolence auf dem Vorplatz des Rechenzentrums an der Plantage.

Von Peter Degener