Am Neuen Palais im Park Sanssouci in Potsdam haben sich am Samstagmittag 200 Menschen zu einer Demonstration der rechtsextremen Reichsbürger versammelt. Als Anlass geben sie den „Jahrestag der sogenannten Abdankung des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II.“ an. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Heimath und Weltfrieden“.

Zum Auftakt erklang „Heil Dir im Siegerkranz“. Es ist viel Sächsisch zu hören im Publikum. Auch eine königlich sächsische Fahne weht. „Wir wollen die Verfassung von 1871 haben“, sagt ein Mann aus Dresden und betont: „Wir sind friedliche Bürger. Sowas wie in Leipzig-Connewitz geht gar nicht.“

Preußen-Flaggen bei der Veranstaltung. Quelle: Rainer Schüler

Polizei mit 30 Mannschaftswagen vor Ort

Ein Großaufgebot der Polizei will den Aufmarsch von Reichsbürgern, Rechtsextremen und anderen Demokratiegegner in Grenzen halten und Ausschreitungen wie am 7. November in Leipzig verhindern, wo es zu schweren Krawallen gekommen war, angezettelt von rechten Hooligans und weiteren gewaltbereiten Demonstrationsteilnehmern. Sie hat mit 30 Mannschaftswagen am Bahnhof Sanssouci Position bezogen.

Reichsbürger Kundgebung: Anmelder Frank Radon (2. v. r.) im Gespräch mit Polizei-Einsatzleiter Andreas Wimmer. Quelle: Rainer Schüler

Kurz vor Beginn der Kundgebung tauchten Gegendemonstranten auf. Erkennbar waren es Vertreter der Antifa und von „Die Partei“. „Haut ab! Haut ab!“, riefen einige. „Geh nach Hause“, brüllt einer zurück: „Du hast doch keine Ahnung vom Kaiserreich.“ Und wieder zurück tönt es aus den Reihen der etwa 20 Protest-Gegner: „Wie die Affen steht ihr da. Kaiserspinner, hahaha.“

Gegendemonstration Quelle: Rainer Schüler

Anmelder der Veranstaltung ist Frank Radon, der in seiner Ankündigung die Wiedereinsetzung eines deutschen Kaisers gefordert hat. Er hat eine Kundgebung mit 500 Menschen angemeldet. Inzwischen steht ein Info-Stand und es flattern schwarz-rot-weiße Fahnen und Reichsadlerfahnen im Wind.

Protest auf Flächen am Neuen Palais verboten

Die Veranstaltung darf nicht die Flächen direkt am Neuen Palais nutzen. Das hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten untersagt. Der Veranstalter ist von der Polizei darauf hingewiesen worden, die Grundsätze des Infektionsschutzes einzuhalten; laut der Eindämmungsverordnung gehörten dazu Abstandsgebot und Maskenpflicht, so ein Polizeisprecher. Beamte sperren den Zugang zum Park – Passanten dürfen aber rein.

Graffiti-Aktion gegen die Demonstration. Quelle: Rainer Schüler

Das parteiübergreifende Anti-Rechts-Bündnis „ Potsdam bekennt Farbe“ plant am Samstag keine direkten Gegenproteste, aber eine Graffiti-Aktion. Das Hans-Otto-Theater hatte einen Satire-Clip zur Veranstaltung gedreht.

Der Kopf des Hauses Hohenzollern und Kaiser-Nachfrage Georg Friedrich Prinz von Preußen kritisiert diese Aktionen der Reichsbürger-Bewegung. Er setze sich „seit vielen Jahren dafür ein, dass wir uns mit unserer Geschichte einschließlich all ihrer Licht- und Schattenseiten bewusst auseinandersetzen, um deren Interpretation nicht eines Tages denen zu überlassen, die versuchen werden, sie für eigene ideologische Zwecke zu instrumentalisieren“, sagte der Nachfahre von Kaiser Wilhelm II. der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“ und bekräftigte dies auch in einem Gespräch mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

Von Rainer Schüler