Potsdam

Die Potsdamer Stadtverwaltung hat am Donnerstagvormittag eine aktuelle Übersicht mit den geplanten bzw. festgelegten Baustellen im Hauptstraßennetz der Stadt Potsdam für das Jahr 2022 veröffentlicht. Darunter sind einige Bauarbeiten, die direkte Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben – auch Vollsperrungen wird es geben.

Für die langfristige Erhaltung der Verkehrswege und Versorgungsleitungen von Potsdam seien diese Baustellen unausweichlich; in diesem Jahr auch in dieser Masse. Die Fülle von Baumaßnahmen sei aktuell „nicht vermeidbar, da es neben den verkehrlichen Faktoren auch andere Zwänge gibt, die beachtet werden müssen“, teilte die Stadtverwaltung mit.

► Straßen in Potsdam werden saniert – Autofahrer stöhnen. Das sind die fünf schlimmsten Stellen im Jahr 2022 in Potsdam

In den Planungen wurde versucht, „die Auswirkungen auf den Verkehr erträglich zu halten“. Daher, werden viele umfangreiche Baumaßnahmen und Bauphasen konzentriert in Ferienzeiten durchgeführt. Alle für 2022 verkündeten Baustellen in Potsdam auf einen Blick.

Bereits laufende Baumaßnahmen:

Hochstraßenbrücken (L40): Neubau

Seit Ende 2019 wird am Neubau der Hochstraßenbrücken der L40 über die Friedrich-Engels-Straße und die Friedrich-List-Straße gearbeitet. Die alten Brücken sind bereits verschwunden, die neuen fast fertig. Die Baumaßnahmen sollen im Herbst 2022 abgeschlossen sein.

Leipziger Dreieck: Umbau

Seit Frühjahr 2019 wird das Leipziger Dreieck umfassend umgebaut. Das Ende ist absehbar. Im ersten Quartal 2023 sollen die Umbauten abgeschlossen sein.

Behlertstraße: Ausbau

Seit Ende Juni 2021 wird die Behlertstraße zwischen Kurfürstenstraße und Berliner Straße grundhaft ausgebaut. Großräumige Umleitungen wurden eingerichtet. Wieder befahrbar ist die Behlertstraße voraussichtlich im Frühjahr 2023.

Rudolf-Breitscheid-Straße: Neuordnung Abwassersystem

Seit Herbst 2021 wird das Regenwasser- und Schmutzwassersystem in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Paul-Neumann-Straße und Reuterstraße neu geordnet. Hierzu sind in dem Bereich mehrere notwendig. Ein Ende der Bauarbeiten und Sperrungen ist gegen Ende 2022 in Sicht.

Satzkorn-Fahrland: Bau des Radwegs

Seit Mitte Januar 2022 wird an dem Radweg zwischen Fahrländer Chaussee bis zur Satzkorner Bergstraße gebaut. Noch bis etwa Spätsommer/ Herbst 2022 wird es auf der Strecke Verkehrseinschränkungen geben.

Potsdam und Werder (Havel): Brückenerneuerung

Seit Juni 2021 wird die neue Rad- und Fußwegbrücke zwischen Werder (Havel) und Potsdam errichtet. Im Herbst 2022 soll sie fertiggestellt und der Übergang über den Zernsee wieder möglich sein.

Alle Baustellen auf einen Blick (Google-Karte)

Geplante Baumaßnahmen:

Geschwister-Scholl-Straße: Erneuerung der Regenwasserabläufe

Zur Reparatur von Regenwasserabläufen wird die Geschwister-Scholl-Straße in Höhe des Bahnhofs Park Sanssouci am dem 7. März 2022 bis zum 18. März 2022 in Fahrtrichtung Kastanienallee gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Zeppelinstraße.

Am Neuen Palais: Neue Fahrbahndecke

Ab dem 28. März 2022 wird die Fahrbahndecke der Straße Am Neuen Palais zwischen Lindenallee und Geschwister-Scholl-Straße erneuert. Dafür wird die Straße bis zum 8. April 2022 halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Süden wird über Kaiser-Friedrich-Straße, Kuhfortdamm und Werderschen Damm umgeleitet.

Arthur-Scheunert-Allee (L78): Neue Fahrbahndecke

Ab dem 21. März 2022 wird die Fahrbahndecke auf der Arthur-Scheunert-Allee zwischen Bahnübergang und Am Buchhorst erneuert. Dafür wird die Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Süden geführt. Der Verkehr in Richtung Potsdam wird über die Straße Am Buchhorst und Drewitzer Straße umgeleitet. Vom 11. bis 13. April ist eine Vollsperrung der Arthur-Scheunert-Allee zwischen Am Buchhorst und Am Rehgraben notwendig. Die Umleitung erfolgt über die L77 und L79 bzw. die A115. Das Ende aller Bauarbeiten ist für den 22. April 2022 vorgesehen.

Im Bogen: Leitungs- und Straßenbauarbeiten

Wegen Leitungs- und Straßenbauarbeiten muss die Straße Im Bogen ab Mai 2022 bis voraussichtlich September 2023 zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße für den Verkehr gesperrt werden.

Am Buchhorst: Neue Fernwärme- und Trinkwasserleitung

Für die Verlegung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung muss die Straße Am Buchhorst von Mai bis Dezember 2022 zwischen Drewitzer Straße und Straße An der Brauerei in mehreren Abschnitten (teilweise voll) gesperrt werden. Die Umleitung wird über die Drewitzer Straße und Heinrich-Mann-Allee ausgeschildert. Neue Fahrbahndecke: Parallelfahrbahn Sterncenter Die Fahrbahndecke der Parallelfahrbahn der L40 zum Sterncenter wird zwischen Mai und Juli 2022 grundhaft instandgesetzt. Die Fahrbahn wird abschnittsweise voll gesperrt. Das Sterncenters bleibt über ausgewiesene Umleitungen erreichbar.

Rund um den Bahnhof in Marquardt: Umbau zu Mobilitätsdrehscheibe

Ab März 2022 erfolgt der Bau der Mobilitätsdrehscheibe Marquardt östlich des Bahnhofs Marquardt. Für den Anschluss der Mobilitätsdrehscheibe Marquardt an die B273 werden bis Ende des Jahres 2022 neue Anschlüsse an die Kreisverkehre am Abzweig Satzkorn und Abzweig Fahrland gebaut und die Fahrbahndecke erneuert. Die Zufahrten nach Fahrland bzw. Satzkorn werden in dieser Zeit für gesperrt. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich eine Woche vor den Sommerferien am Kreisverkehr Satzkorn. Im Anschluss erfolgen die Arbeiten am Kreisverkehr Fahrland. Für den Einbau der Fahrbahndecke werden die Kreisverkehre jeweils für ein Wochenende voll gesperrt.

► Deutschlands schlimmste Städte für Pendler: Potsdam liegt auf Platz 4

Nedlitzer Straße: Umbau Radweg

In den Sommerferien 2022 wird der stadteinwärtige Radweg entlang der Nedlitzer Straße umgebaut. Dafür muss die stadteinwärtige Fahrspur für den Kfz-Verkehr zwischen Esplanade und Kiepenheuerallee gesperrt werden. Stadteinwärts führt die Umleitung über die Georg-Hermann-Allee.

Babelsberger Straße: Verlegung von Hausanschlüssen

Ebenfalls in den Sommerferien 2022 werden mehrere Hausanschlüsse an der Babelsberger Straße verlegt. Für die Bauarbeiten ist eine rund sechswöchige Sperrung der Straße von der Langen Brücke kommend in Richtung Osten notwendig. Die Umleitung erfolgt weiträumig über Breite Straße, Am Kanal und Nuthestraße.

Brandenburger Straße: Neues Pflaster

Im Spätsommer/ Herbst 2022 wird die „grundhafte Instandsetzung“ der Brandenburger Straße begonnen. Die Arbeiten ziehen sich insgesamt bis zum Frühjahr 2023 und erstrecken sich von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Beginn des Platzes am Brandenburger Tor. Die Rettungswege, der Lieferverkehr und die fußläufige Erreichbarkeit der Einzelhandelsgeschäfte sind während der Arbeiten gewährleistet.

Rückertstraße: Reparatur einer Trinkwasserleitung

In der Rückertstraße zwischen Hügelweg und Mitschurinstraße wird in den Sommerferien eine Trinkwasserleitung saniert. Dafür ist für etwa sechs Wochen eine halbseitige Sperrung der B273 in diesem Abschnitt notwendig. Der stadtauswärtige Verkehr wird über den Hügelweg umgeleitet.

Konrad-Wolf-Allee: Neue Fahrbahndecke

Im Spätsommer/ Herbst beginnen die rund fünfmonatigen Bauarbeiten für die Erneuerung der Bauarbeiten für die Erneuerung Fahrbahndecke der beiden Rampen der L40 zur Konrad-Wolf-Allee. Zudem muss die Konrad-Wolf-Allee zwischen Gartenstadt Drewitz und Max-Born-Straße grundhaft instandgesetzt werden. Es sind temporäre Sperrungen der Auf- und Abfahrten zur L40 und der Konrad-Wolf-Allee geplant. Es werden Umleitungen ausgeschildert.

Hermannswerder: Austausch der Brücke

Im Spätsommer/ Herbst 2022 wird der Stahlüberbau der Brücke über den Judengraben in der Straße Hermannswerder ausgetauscht. Für den Austausch ist eine Vollsperrung der Zufahrt nach Hermannswerder notwendig. Instandsetzung Fußgängerbrücke zum Sterncenter Im Spätsommer/ Herbst 2022 wird die Fußgängerbrücke vom Wohngebiet Stern zum Sterncenter für rund zwei Monate voll gesperrt. Es werden die Dichtung, der Korrosionsschutz und der Belag der Brücke erneuert.

Werderscher Damm: Neue Trinkwasserleitung

Ab September 2022 wird eine Trinkwasserleitung vom Wasserwerk Wildpark bis zum Kuhfortdamm erneuert. Die rund sechsmonatigen Arbeiten können nur unter Vollsperrung für den Kfz-Verkehr durchgeführt werden. Die Umleitung erfolgt über den Kuhfortdamm, Kaiser-Friedrich-Straße und Am Neuen Palais.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

L40: Neue Fahrbahndecke

Nach dem Anschluss der Arbeiten für die neuen Hochstraßenbrücken (siehe oben) soll im Herbst 2022 die Fahrbahn der L40 zwischen den neugebauten Brücken und der Wetzlarer Straße erneuert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen und haben die Sperrung jeweils einer Richtungsfahrbahn zur Folge.

Fritz-Zubeil-Straße: Neue Fahrbahndecke

Im Herbst 2022 wird die Fahrbahndecke der Fritz-Zubeil-Straße für vier Wochen zwischen Walter-Klausch-Straße und Ulmenstraße instandgesetzt werden. Abschnittsweise sind Vollsperrungen möglich. Die Umleitung erfolgt über die Großbeerenstraße und Wetzlarer Straße.

Von MAZonline