LESETIPP: Der erste Supermarkt der neuen Bundesländer eröffnete am 14. März 1990 in der Roseggerstraße in Potsdam in einer früheren HO-Kaufhalle. Ganze 200 West-Artikel gab es hier, käuflich in DDR-Mark zum Kurs von 1:3 bis 1:4. Geschaut wurde viel, gekauft noch wenig.