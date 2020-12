Potsdam

Knapp zweieinhalb Kilometer trennen den alten Standort des Potsdamer Dialysezentrums vom neuen Domizil. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit kann der neu errichtete Komplex am Montag, 7. Dezember, bezogen werden. Vom Sankt-Josefs-Krankenhaus geht es dann in die Babelsberger Straße, in die unmittelbare Nähe des Hauptbahnhofs. Mehr 9000 Patienten werden im gleichen Atemzug dorthin ihren Behandlungsort wechseln.

100 Dialyse-Plätze und Praxisbetrieb

Zum Dialysezentrum gehören neben den mehr als 100 Dialyse-Plätzen verschiedene Fachbereiche, darunter auch ein Praxisbetrieb – mit Nephrologen, Lipidologen, Diabetologen und Hausärzten zur ambulanten Versorgung. Hinzu kommen Zweigpraxen in Teltow und in Bad Belzig sowie ein eigenes Präsenzlabor. Es werden Krankenhäuser beratend betreut und auch stationäre Dialysebehandlungen durchgeführt.

Vor knapp zwei Jahren sah es in der Babelsberger Straße noch so aus. Hier entstand das neue „Diamedikum“ unter der Leitung von Jens Ringel (3.v.l.). Quelle: Bernd Gartenschläger

Seinen Ursprung hat das Dialysezentrum vor mehr als 30 Jahren. Damals als Praxisgemeinschaft in Potsdam-Babelsberg gegründet entwickelte es sich zu einer festen medizinischen Größe in der Stadt. Viel dazu beigetragen hat Jens Ringel. Der Internist und Nephrologe kam 2007 zu dem Betrieb hinzu und hat zahlreiche Erweiterungen in die Wege geleitet. Er ist heute Eigentümer und Leiter des Unternehmens.

„Durch das Wachstum der letzten Jahre waren die räumlichen Begebenheiten zuletzt sehr beengt“, so Jens Ringel. „Den Mitarbeitern wurde dabei sehr viel abverlangt. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten war überaus schwierig und wir sind sehr glücklich einen schönen und zentralen Standort gefunden zu haben. Damit hat sich ein langer Traum erfüllt“. Das Team besteht derzeit aus neun Fachärzten sowie weiteren Pflege-, Technik- und Servicekräften.

2500 Quadratmeter auf zwei Etagen

In dem neuen Gebäude werden die Praxisräume eine Fläche von insgesamt 2500 Quadratmetern einnehmen – verteilt über fast zwei komplette Etagen. Helle Flure, eine moderne Einrichtung mit den neuesten medizinischen Standards und angenehmes Licht schaffen eine freundliche Atmosphäre. Die gesamte Praxis ist behindertengerecht ausgebaut, ermöglicht eine zentrale Zufahrt für Krankentransporte und bieten den Patienten sogar Parkplätze in der Tiefgarage.

Internist und Nephrologe Jens Ringel, Leiter und Eigentümer des Dialysezentrums in Potsdam, ab jetzt Diamedikum Potsdam. Quelle: Privat

Ab Montag soll der Praxisbetrieb im neuen Diamedikum Potsdam aufgenommen werden. „Oberste Priorität hat vor allem der Umzug der Dialysepatienten. Der Behandlungsrhythmus darf nicht unterbrochen werden“, so die Ärztliche Dialyseleiterin Daniela Bachert. Die zentrale Lage neben dem Hauptbahnhof sei dafür aber optimal, da auch viele Patienten aus dem Umland versorgt werden können.

Dialysezentrum wird zu Diamedikum

Das vielfältige Angebot der therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten, einschließlich der umfassenden Ultraschalldiagnostik mit der Möglichkeit ambulanter Kontrastmitteluntersuchungen, habe diese Umbenennung notwendig gemacht: Vom Dialysezentrum Potsdam wird das „Diamedikum Potsdam“.

Doch noch etwas anderes kommt hinzu. „Mit dem neuen Standort ist es möglich, noch mehr Patienten zu versorgen“, bekräftigt die neue Ärztliche Praxisleiterin Aliki Osterhage. „Besonders der diabetologische und hausärztliche Bereich soll weiter ausgebaut werden, da durch die wachsende Stadtstruktur ein große Nachfrage an hausärztlicher Versorgung zu erwarten ist. Dafür werden auch in Zukunft neue Mitarbeiter für Pflege, Technik und Service gebraucht“.

Brandenburgs erste zertifizierte „Lipidambulanz“

Das Ärzte- und Pflege-Team sei jedenfalls begeistert von der neuen Praxis, die ersten Umzugskisten sind schon gepackt. Auch die Patienten freuen sich auf die neuen Praxisräume. Hier gibt es dann auch das erste in Brandenburg zertifizierte „Lipidambulanz“, ein Zentrum für Fettstoffwechselstörungen, mit der einzigen Lipid-Sprechstunde für Kinder-und Jugendliche in Brandenburg. Für die Durchführung der Lipidapherese, einer maschinellen Behandlung zur Entfernung von Fetten aus dem Blut, stehen neun Behandlungsplätze zur Verfügung.

