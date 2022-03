Potsdam

In Potsdam steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Der Überblick.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 684 (Vortag: 555).

Seit mehreren Tagen in Folge liegt die Zahl der Neuinfektionen über der des Vortages. Auch am Donnerstag: 684 neue Infektionen meldet das Robert-Koch Institut.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1435,9 (Vortag: 1372,2).

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Potsdam nun 41.126 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwochmorgen bei 6,6. Die Warnampel steht auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 10,1 Prozent – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Mittwoch in den Krankenhäusern insgesamt 57 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (+2 gegenüber Vortag) behandelt, davon vier Personen (+/-0) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Maskenpflicht in Schulen bleibt wohl: Im Streit um die weiteren Corona-Maßnahmen in Brandenburg zeichnet sich ein Kompromiss ab. Demnach soll die Maskenpflicht in Schulen bleiben. Das gefällt den Eltern nicht. Sie drängen auf Lockerungen.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZonline