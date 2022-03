Potsdam

In Potsdam steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Der Überblick.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 640 (Vortag: 684).

Seit mehreren Tagen in Folge liegt die Zahl der Neuinfektionen über der des Vortages. Auch am Freitag: 640 neue Infektionen meldet das Robert-Koch Institut.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1533,7 (Vortag: 1435,9).

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Potsdam nun 41.766 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Donnerstagmorgen bei 6,72. Die Warnampel steht weiterhin auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 10,5 Prozent – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Mittwoch in den Krankenhäusern insgesamt 57 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. Aktuelle Zahlen vom Donnerstag werden nachgereicht, teilte die Verwaltung mit. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Impfen im Bus: Heute macht der Potsdamer Impfbus am Rewe-Supermarkt Johannes-Kepler-Platz Halt. Dort sind Corona-Impfungen ohne Termin von 11 bis 17 Uhr möglich.

► Brandenburg verlängert viele Corona-Regeln: In Brandenburg wird ein Großteil der Corona-Regeln bis zum 2. April verlängert. Das Kabinett entschied am gestrigen Donnerstag als Kompromiss auf CDU-Forderungen hin auch, die 3G-Regel in Friseurläden und Hotels ab Freitag aufzuheben. Die Maskenpflicht in Schulen dagegen bleibt.

► Woidke für Corona-Basisschutz: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält trotz Lockerungen weiter einen grundlegenden Corona-Schutz wie die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen für notwendig. „Das sind kleine Eingriffe, die für den Einzelnen nicht groß ins Gewicht fallen“, sagte Woidke dem „Handelsblatt“. „Dazu zählt für mich das Tragen einer Schutzmaske in öffentlichen Räumen.“ Er warb dafür, dass die Länder weitergehende Auflagen in Hotspot-Regionen beschließen können. „Es wäre aber falsch, wenn dadurch der Eindruck entsteht, dass die Pandemie vorbei wäre.“

► Wirtschaftsförderung meldet Erfolg: Die Brandenburger Wirtschaftsförderung (WFBB) hat trotz Corona-Pandemie mit 5000 neu geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätzen das nach eigenen Angaben beste Ergebnis seit Gründung erreicht. 448 Investitions- und Innovationsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 721 Millionen Euro habe man 2021 umsetzen können, teilte die Wirtschaftsförderung am Donnerstag mit. Dazu gehörten auch die ersten 1900 Arbeitsplätze, die bei Tesla neu geschaffen wurden. Das sei unter den Bedingungen eines Pandemie-Jahres eine ausgezeichnete Leistung, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Die Ergebnisse zeigten, dass sich Brandenburg zu einem neuen Zentrum moderner Industrie in Deutschland entwickele.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

