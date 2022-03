Potsdam

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil. In der vergangenen Woche wurden in Potsdam so viele Corona-Fälle registriert wie bisher nur an den beiden Wochen zuvor – in der bisher stärksten Corona-Welle in Potsdam. 2894 gemeldete Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bedeutet Platz 3 in der Liste der „Corona-Wochen“ seit Beginn der Pandemie. Zudem sind die Corona-Zahlen die zweite Woche in Folge wieder gestiegen.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 354 (Vortag: 640).

Die Zahl der Neuinfektionen in Potsdam hat sich fast halbiert.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.490,8 (Vortag: 1533,7).

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Potsdam nun 42.120 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitagmorgen bei 6,48. Die Warnampel steht weiterhin auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 10,1 Prozent – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Freitagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt 55 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Impfen im Bus: Heute hält der Potsdamer Impfbus auf dem Luisenplatz in Potsdam. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr sind dort Impfungen gegen das Coronavirus möglich – spontan und ohne vorherige Terminabsprache.

► Brandenburgweit 8677 Schüler positiv: In Brandenburg ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit positivem Corona-Test erneut leicht gestiegen. Nach Angaben des Bildungsministeriums vom Freitag waren es am Donnerstag 8677 und somit rund 2,9 Prozent. In der Vorwoche lag der Anteil bei 2,8 Prozent, in der Woche vor den Winterferien dagegen bei vier Prozent. Zwei Lerngruppen mussten in Quarantäne, in der Vorwoche waren es genau so viele und vor den Ferien 51. Laut Ministerium wurden 1049 Lehrkräfte positiv getestet (4,2 Prozent); in der Vorwoche 962 (3,9 Prozent). 1248 Lehrkräfte sind derzeit in Quarantäne, in der Vorwoche waren es 1152. 13 375 Schüler sind nach den Angaben in Quarantäne, in der Vorwoche waren es knapp 13 500.

