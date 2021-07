Potsdam

Ende Juni rief die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, in ihrem Wahlkreis Potsdam dazu auf, neue oder gut erhaltene Schulranzen an bedürftige Familien zu spenden. Insgesamt sind so 35 Schulranzen in der Potsdamer Parteizentrale der Grünen abgegeben worden. Am Freitag, 23. Juli, wurden sie dem Büro „Kinder(ar)MUT“ der Arbeiterwohlfahrt Potsdam übergeben.

„Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Für viele Kinder ist der Schulstart deshalb nicht so toll, weil alle neue Schulranzen haben, nur sie selbst nicht“, sagte Annalena Baerbock bei der Übergabe. Mit ihrem Aufruf Ende Juni habe sie für mehr Chancengleichheit bei Kindern sorgen wollen.

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90 die Grünen) rief die Potsdamer dazu auf, neue oder gut erhaltene Schulranzen zu spenden. Auch die Büroleiterin von Kinderarmut, Franziska Löffler, freut sich, die Schulranzen den Familien übergeben zu können. Quelle: Julius Frick

„Wir wollen, dass jedes Kind in Potsdam ausgestattet ist, wie jedes andere Kind auch. Damit sie zum Schulstart die selben Chancen wie die anderen Kinder haben“, sagte sie. Selbst packte sie noch Stifte, Federtaschen, Trinkflaschen und Brotdosen hinzu.

Erstklässler Mohamad bekommt einen Schulranzen geschenkt

Schon im vergangenem Jahr sammelten die Grünen Schulranzen für bedürftige Familien. Wie wichtig die Aktion ist, weiß die Büroleiterin von „Kinder(ar)MUT“ Franziska Löffler: „Die Listen an benötigten Schulmaterialien werden immer länger. Viele Eltern können sich das aber nicht leisten und sind überfordert – sie wollen etwas gutes für ihre Kinder tun, können es aber nicht, weil das Geld fehlt“, sagt sie.

Inzwischen seien es drei Listen voller Schulmaterialien, welche die Kinder benötigen würden. Für die gespendeten Schulranzen ist sie dankbar. In den kommenden Tagen werden sie an die Familien übergeben. Einen Schulranzen hat die 35-jährige Aisha Hamad bekommen. Ihr siebenjähriger Sohn Mohamad kommt in diesem Jahr in die erste Klasse. „Er freut sich sehr auf die Schule, weil er dann mit seinen zwei Schwestern dort ist“, sagt Aisha Hamad. Über den Schulranzen für ihren Sohn freut sie sich: „Es ist wichtig für ihn“, sagt sie.

Von Steve Reutter