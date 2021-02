Zentrum Ost

Die Abholzung des Wäldchens am Humboldtring sorgt für Unmut und Entsetzen bei Potsdamern und Anwohnern. Am Dienstagabend wurde öffentlich, dass die Forstbehörde der Rdou g von rund anderthalb Hektar Wald zwischen der Nuthestraße und dem Wohngebiet Zentrum Ost zugestimmt hat – und dass der Berliner Investor BMP noch vor Monatsende Tatsachen schaffen will – denn im März beginnt die Vegetationsperiode.

Anwohner fürchten Lärm durch Bauarbeiten und die Nuthestraße ohne Wald

Ein Besuch vor Ort: Manfred und Christine Schubert wohnen seit 1974 im Zentrum-Ost. Das Waldstück sei so etwas wie die „grüne Lunge des Wohngebiets“, sagt Christine Schubert. Zahlreiche Vögel hätten dort ihren Lebensraum, im Sommer könne man dort sogar Fledermäuse dort beobachten. Die beiden befürchten auch starke Lärmbelästigung durch die Baumfällungen und später durch die Bauarbeiten.

Auch Olaf und Ines Thom lehnen die Fällung des Nuthewäldchens ab. „Ich finde es falsch, die Bäume zu fällen“, sagt Olaf Thom. Der Grünstreifen sei natürliche Barriere gegen Schmutz und Lärm von der stark befahrenen Nuthestraße.

Erste Arbeiten sind bereits im Gange. Es bleiben nur drei Wochen, bis die Vegetationsperiode beginnt. Quelle: Feliks Todtmann

Die MAZ-Nachricht wurde weit verbreitet und kommentiert

Im sozialen Netzwerk Facebook hat die Nachricht der MAZ von der bevorstehenden Rodung für zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Der Artikel wurde dutzende Male geteilt, hunderte Kommentare fanden sich darunter.

Zumeist wurde beklagt, dass erneut Wald für Bebauung geopfert wird. „Wann hört das denn endlich auf in dieser Stadt?!? Klimanotstand? Grün in der Stadt? Ich kenne dieses Fleckchen nicht, aber Ausgleichsflächen mit Neubepflanzungen können gewachsene Wälder und Biotope nicht ersetzen, und wenn überhaupt allenfalls in ein paar Jahren „ausgleichen“. Schade“, schreibt ein Mann. „Jeder Meter wird mit Beton zugepflastert. Mit jedem Baum stirbt auch ein Stück vom Charme der Stadt“, sagt ein anderer.

„Ich bin entsetzt. Wie kann die Forstbehörde dem zustimmen? Wie können Naturschützer hier zustimmen. Und die Politik? So kurzsichtig. Wenn jetzt wirklich stärker auf Homeoffice-Arbeiten gesetzt wird, in den Branchen, wo das möglich ist, dann werden auch in Potsdam Firmen Büros abmieten“, lautet ein weiterer Kommentar. Der Auto fragt sich: „Warum nicht solche frei werdenden Räume zu Wohnraum umbauen, anstatt Natur irreparabel zu vernichten?“

Wo kann nachgepflanzt werden? Und hilft das nicht gegen die Wohnungsnot?

Um die Verpflichtung zu Nachpflanzungen wurden ebenfalls debattiert: „Wo werden in Potsdam Bäume nachgepflanzt? Wie ist das Verhältnis gefällte Bäume zu nachgepflanzt? Ein junger Baum kann auch keinen Jahrzehnte alten Baum ersetzen!“, ärgert man sich. Denn Nachpflanzungen können in diesem Fall nicht in der Nähe stattfinden.

Die Wohnungsmisere der Stadt kam allerdings auch zur Sprache angesichts der rund 270 Wohnungen, die dort entstehen sollen: „Es wollen doch alle günstig im Grünen auf 60 Quadratmeter in Single-Wohnungen wohnen“ umschreibt ein Leser den wachsenden Wohnraumbedarf jedes einzelnen – was auch zum Wohnraummangel in Potsdam beiträgt.

Wahr ist allerdings auch, was diese Facebook-Nutzerin schreibt: „Das war schon ewig geplant! Als ich 2013 genau in diesem Würfel am Wasser gewohnt habe, war das schon spruchreif. Wenn der Drops quasi schon gelutscht ist, braucht man auch nicht mehr drüber rum heulen und diskutieren“, findet sie.

Von Peter Degener und Feliks Todtmann