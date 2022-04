Brandenburger Vorstadt

Für die Erde ist es zuletzt nicht so gut gelaufen. Einfach umgeweht hat sie das Sturmtief Zeynep, mitsamt ihrer schützenden Behausung stürzte sie – und brach sich das Genick. 253 Jahre lang hatte die Statue, die mit vollem Namen Allegorie der Erde heißt, an ihrem Stammplatz vor dem Rheinsberger Schloss gestanden. Doch nun die Diagnose: Kopf ab. Aber die Erde ist noch zu retten.

Judith Teichmann hat jahrelang die Statuen der Kleinen Galerie des Schlosses Sanssouci aufgearbeitet. Quelle: Julius Frick

Vier Wochen später liegt sie vollständig und sie weich gebettet auf Matratzen, wenn auch mit Gurten fixiert in der Werkstatt für Steinrestaurierung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Hier kümmern sich Bereichleiter Roland Will und neun Restauratoren um Fälle wie die kopflose Erde. „Wir sind das Lazarett für alles, was behandelt werden muss“, sagt Restaurator Robert Kannis. Der 36-Jährige hat die Statue in Rheinsberg geborgen, nach Potsdam gebracht und wieder fit gemacht – die zarte Narbe am Hals, die die einstige Bruchstelle anzeigt, ist für das ungeschulte Auge kaum zu erkennen. „Das war ein vergleichsweise einfacher Fall“, sagt Robert Kannis. „Wir haben den Kopf wieder angesetzt und, wenn sie schon einmal hier ist, eine Reinigung der Skulptur durchgeführt, sie neu lasiert und etwas gekittet.“ Rund eine Woche Arbeit steckt in der Erde, die nun wieder nach Rheinsberg zurückkehren kann.

Schlösserstiftung hat rund 5000 Skulpturen

Gleich neben ihr stehen aber auch die steinernen Patienten mit einer komplizierteren Krankengeschichte. Apoll etwa, eine römische Antike, viel gereist und seit den Zeiten Friedrichs II. in seinen Privatgemächern in der Kleinen Galerie von Schloss Sanssouci zu Hause. Seit mehr als drei Jahren arbeitet Judith Teichmann die Skulpturen der Kleinen Galerie nach und nach auf, Apoll ist der letzte in der Reihe. Mit blauem Klebeband hat die Restauratorin gekennzeichnet, wo noch gekittet werden muss. „Wir fangen eine solche Arbeit mit der Zustandsanalyse an“, sagt Judith Teichmann.

Robert Kannis schaut genau hin. Quelle: Julius Frick

Die schadhaften Skulpturen werden genauestens kartografiert, von allen Seiten fotografiert und betrachtet. Anschließend folgt die Recherche zur bisherigen Restaurierungsgeschichte. „Das ist praktisch wie die Anamnese beim Arzt“, sagt Robert Kannis, „wir gucken, was bereits gemacht wurde.“ Tagelang wird das Objekt auf diese Art überprüft. „Man fasst nicht einfach an“, sagt Judith Teichmann, „sondern lernt sich erstmal kennen.“ Die Kustodin der Schlösserstiftung liefert kunsthistorischen Input zu den jeweiligen Statuen, schließlich wird gemeinsam festgelegt, welche Arbeiten ausgeführt werden.

Bei Apoll sieht man deutlich, dass er nicht zum ersten Mal restauriert wird. Die Experten in der Werkstatt können unterscheiden, wann welche Arbeiten ausgeführt wurden. „Manchmal haben wir genaue Aufzeichnungen darüber, manchmal müssen wir es uns anhand der verwendeten Materialien und Techniken erschließen“, sagt Judith Teichmann. In Apolls Fall hat sie einige frühere Maßnahmen ersetzt, „mit Material nach dem heutigen Stand der Technologie“, wie sie sagt. Andere, augenfällige Kanten und Brüche hingegen bleiben bestehen. „Auch Restaurierungsgeschichte ist bewahrens- und erzählenswerte Geschichte“, sagt Robert Kannis, „hier sieht man Techniken, die aus dem Barock stammen und die wir nicht verändern, weil sie absolut funktionieren.“

Roland Will ist Chef der Abteilung. Quelle: Julius Frick

Überhaupt, das sagt auch der Chef der Skulpturenrestaurierung Roland Will, ist das Ziel in der Werkstatt immer, möglichst viel Originales zu erhalten. Handwerk und Wissenschaft gehen dabei Hand in Hand. „Wobei die Frage nach Originalität natürlich nicht immer ganz einfach ist“, gibt er zu. Denn die einen Skulpturen stammen zwar aus der Antike, bestehen aber zumindest teilweise aus Nachbildungen. Andere sind sogar komplette Kopien, die aber ihrerseits wiederum mehrere Hundert Jahre alt sein können. „Grundsätzlich versuchen wir immer, das Original am Standort zu erhalten“, sagt Roland Will. „Nur wenn absehbar ist, dass die Witterung den unersetzbaren Stücken zu sehr zusetzt, werden Nachbildungen angefertigt.“ Wesentlicher als die Schaffung neuer Skulpturen sei jedoch die Pflege des Bestands aus rund 5000 Steinskulpturen in den Welterbeparks.

SPSG arbeitet mit zehn Restauratoren an den Steinen

Denn denen wird ganz schön zugesetzt. „Anders als in einem Museum stehen bei uns viele der Kunstwerke draußen“, fasst Roland Will die Gemengelage zusammen. Wind und Wetter wirken auf den oftmals viele hundert Jahre alten Stein ein, Algen und Flechten können sich ansiedeln – und nicht zuletzt Vandalismus bedroht die Skulpturen. „So ein goldener Finger von den Skulpturen am Chinesischen Teehaus wird gerne mal geklaut“, berichtet Robert Kannis. „Und Statuen wie die Flora im Marlygarten mussten wir in manchen Jahren fast täglich reinigen, weil sie bemalt wurden.“ Das verunstalte nicht nur optisch das Welterbe: „Die Farbe kann Schäden im Stein anrichten.“

Und auch die Figuren, die wie Apoll in den Schlössern weit weg von Regen und Sprühdosen stehen, altern mit der Zeit. „Die verstauben, sie specken faktisch ein“, sagt Judith Teichmann. Zur Aufarbeitung gehört deshalb auch eine gründliche Reinigung der Objekte. Im der Kleinen Galerie war das eine besondere Herausforderung, erinnert sich die Restauratorin. „Dort gibt es so viele Materialien, Holz, Seide, Stuckmarmor, dass es eine Reinigungsmethode braucht, die weder Dampf noch Staub produziert.“ Mit Hilfe einer Latexmasse, die sich zu einer schmutzbindenden Gummimaske verfestigt hat sie die Skulpturen dann behandelt. „Die Reinigung führt oft erst das ganze Schadensbild vor Augen“, sagt Judith Teichmann.

Judith Teichmann strahlt eine Skulptur mit kleinen Glaskugeln sauber. Quelle: Julius Frick

Das ist bei Asklepios allerdings auch auf den ersten Blick offenbar. „Hier tickt eine Zeitbombe“, sagt Roland Will. Der Gott der Heilkunst ist einer der komplizierteren Patienten hier im Skulpturen-Lazarett. Das größte Problem an dieser Antike ist der Kopf. Eine gut gemeinte ältere Reparatur des Halses mit Zementmörtel lässt den Eisendübel im Kopf korrodieren und sorgt dafür, dass die Marmorpartikel ihre Bindung zueinander verlieren. „Er zerbröselt von innen heraus, das wird eine sehr tiefgreifende Maßnahme, weil wir die innere Struktur des Steins wieder festigen müssen“, erklärt er.

Dabei hat auch Asklepios noch Glück: Ihm kann geholfen werden. Denn die Warteliste in der Steinwerkstatt ist lang, die Restaurierungen sind teuer und müssen in den jeweiligen Haushalt der Stiftung eingepreist werden. Die Allegorie der Erde konnte dank einer Spende des Kunst- und Kulturvereins Rheinsberg so schnell wieder auf die Beine kommen. Andere Skulpturen waren jahrelang im Depot. „Und manchmal“, sagt Robert Kannis, „ist es wie mit den Statuen von den Neuen Kammern. man braucht viel Geduld in diesem Beruf.“ 1982 waren die abgebaut und eingelagert worden, „weil es noch keine Technologie gab, um sie zu restaurieren“. Erst in den vergangenen Jahren kamen sie wieder auf ihre Sockel, die letzten vier folgen in diesem Jahr. Denn obwohl Stein ewig scheint: Die Arbeit an ihm entwickelt sich doch stetig weiter.

Von Saskia Kirf