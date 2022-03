Potsdam

Was macht Ihren Lieblingsdöner zum besten Döner Potsdams? Ist es das knusprige Brot, die leckere Soße oder der tolle Service? Wir haben Sie in der großen Döner-Umfrage der MAZ nicht nur nach dem beliebtesten Kebap der Stadt gefragt, sondern auch nach den Gründen dafür. Hunderte Kommentare haben uns zu Dönerbuden in unterschiedlichen Stadtteilen erreicht.

Alle Kommentare aus unserer Döner-Umfrage lesen Sie hier:

Woher kommt der Döner?

Der Döner Kebap ist in Deutschland so beliebt wie Burger oder Currywurst – wenn nicht beliebter. Vermutlich gibt es den Döner Kebap hierzulande schon seit Anfang der Siebzigerjahre – angeblich ist er in Berlin erfunden worden.

Die Idee dazu stammt aber natürlich aus der Türkei, Gastarbeiter brachten sie nach Deutschland mit, wandelten sie etwas ab – und einer der größten Verkaufsschlager der Fastfood-Szene war geschaffen. Anders als in der Türkei kommt das Grillfleisch vom Spieß bei der deutschen Dönerversion in knuspriges Fladenbrot und nicht auf einen Teller.

