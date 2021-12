Potsdam

Weihnachten ist ein Fest der Familie, der Ruhe und der Besinnlichkeit. Das gilt auch für die Potsdamer Bäcker, von denen die meisten während der Feiertage ihre Türen geschlossen lassen. Bis Heiligabend wird jedoch für Sie gebacken. Wo und bis wann es an Weihnachten und Silvester frisches Brot, Brötchen oder Kuchen zu kaufen gibt, haben wir für Sie zusammengestellt.

Hier die Liste der Bäcker, die Heiligabend und Silvester in Potsdam geöffnet haben. Der Überblick:

Babelsberg

Bäcker Kühnbaum in der Karl-Liebknecht-Straße 118 hat am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei & Konditorei Fahland, Karl-Liebknecht-Straße 21, verkauft seine Ware am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr an.

Bäckerei Exner, Karl-Liebknechtstraße 14, öffnet am 24. Dezember von 6.30 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6.30 bis 13 Uhr. Am 2. Januar hat die Bäckerei abweichend von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Rudolf-Breitscheid-Straße 178 hat am 24. Dezember und am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Bäckerei Schmidtke, Benzstraße 21, ist am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten, Alt Nowawes 65, öffnet am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr.

Innenstadt

Bäcker Kühnbaum, Am Kanal 58, ist am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Brandenburger Straße 43 und in der Lindenstraße 52 hat am 24. Dezember und am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Bäckerei Steinecke, Humboldtstraße 1-2, öffnet am 24. Dezember und am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr. Bäckerei Steinecke, Brandenburger Straße 4, ist am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Bäckerei Braune, Friedrich-Ebert-Straße 101, hat am 24. Dezember von 6.30 bis 12.30 Uhr und am 31. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet. ► Potsdamer Institution seit 1853: Zu Besuch in der Familienbäckerei Braune

Das BioBackHaus in der Friedrich-Ebert-Straße 87 öffnet am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten zu Silvester standen zum Zeitpunkt der Anfrage noch nicht fest.

LeCrobag in den Bahnhofspassagen (Babelsberger Straße 99) hat am 24. Dezember von 4 bis 16.30 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bietet die Filiale von 6 bis 17 Uhr ihre Ware an. Am 31. Dezember öffnet LeCrobac von 6 bis 19 Uhr. Am 1. Januar ist die Filiale von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Lila Bäcker am Platz der Einheit (Friedrich-Straße 109) ist am 24. Dezember von 6.30 bis 11.30 Uhr und am 31. Dezember von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Brandenburger Vorstadt

Bäcker Kühnbaum, Zeppelinstraße 34, verkauft seine Ware am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr.

Müseler’s Brotladen in der Geschwister-Scholl-Straße 3 hat am 24. Dezember von 7 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr geöffnet. ► Der Kult-Bäcker aus der Brandenburger Vorstadt zieht in die Orangerie

Bäcker Lenz, Geschwister-Scholl-Straße 8, ist am 24. Dezember von 6 bis 10 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Bornstedt

Die Bäckerei & Konditorei Fahrland, Peter-Behrens-Straße 2, öffnet am 24. Dezember und am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr.

Bäckerei Steinecke, Potsdamer Straße 177, hat am 24. Dezember und am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Bäckerei Exner, Annemarie-Wolff-Platz 1, öffnet am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr. Am 2. Januar hat die Bäckerei abweichend von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäckerei Exner in der Erich-Mendelsohn-Allee 1 hat am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Am 2. Januar öffnet die Bäckerei abweichend von 6 bis 12 Uhr.

Bäckerei Exner, Jakob-von-Gundling-Straße 12, öffnet am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr. Am 2. Januar hat die Bäckerei abweichend von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäcker Thonke, Potsdamer Straße 186, ist am 24. Dezember von 7 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch Roggenmischbrot und Chiabrot: Brot selber backen: Potsdamer Bäcker gibt zwei Rezepte preis

Berliner Vorstadt

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Berliner Straße 121 hat am 24. Dezember und am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Nauener Vorstadt

Bäcker Thonke, Fritz-von Lancken-Straße 1, öffnet am 24. Dezember von 6.30 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6.30 bis 13 Uhr.

Templiner Vorstadt

Bäckerei Exner, Altes Bahnwerk 8, hat am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Am 2. Januar öffnet die Bäckerei abweichend von 6 bis 12 Uhr.

Am Stern

Bäcker Kühnbaum, Johannes-Kepler-Platz 5, öffnet am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr.

Bäckerei Steinecke, Johannes-Kepler-Platz 5, ist am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Bäckerei Exner, Johannes-Kepler-Platz 3a, öffnet am 24. Dezember von 7 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr. Am 2. Januar hat die Bäckerei abweichend von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Groß Glienicke

Bäckerei Exner, Potsdamer Chaussee 108, öffnet am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr. Am 2. Januar hat die Bäckerei abweichend von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Waldstadt

Ihr Landbäcker im Waldstadt-Center (Am Moosfenn 1) hat am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr und am 31. Dezember von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Fahrland Bäckerei Exner, Von-Stechow-Straße 10, öffnet am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr. Am 2. Januar hat die Bäckerei wieder regulär von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Landbackstube in der Ketziner Straße 51 hat am 24. Dezember und am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Eiche

Bäcker Kühnbaum, Am Alten Mörtelwerk 22, öffnet am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr.

Bäckerei Exner in der Carl-Dähne-Straße 3 hat am 24. Dezember von 6.30 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am 2. Januar öffnet die Bäckerei abweichend von 6.30 bis 12 Uhr.

Von Martin Müller