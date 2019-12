Diese Tipps gibt ein Pyrotechnik-Profi für ein gelungenes Feuerwerk

Potsdam/Klaistow

„ Feuerwerk soll Kunst sein und bleiben“, sagt Sebastian Hoferick. Der Geschäftsführer der Potsdamer Feuerwerker-Firma Pyro-Passion zeigt am Wochenende wieder, was am Silvesterhimmel so alles möglich ist. Auf dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow zeigt er an diesem Wochenende und am Montag bei „End of Season“ eine dreitägige Mischung aus Produktvorführungen, Musikfeuerwerken, Familien- und Kinderprogramm und Silvester-Verkauf.

Im vorigen Jahr kamen 35.000 Besucher. „Allein 12.000 zum geräuscharmen Kinderfeuerwerk“, erzählt Hoferick, „das ist eine zwölf Minuten lange, selbst geschriebene Geschichte, gesprochen von Jürgen Kluckert, der Stimme von Benjamin Blümchen.“

Sebastian Hoferick. Quelle: privat

Der 32-Jährige hat längst international Karriere gemacht. Bereits mit 18 gewann er als jüngster Choreograph aller Zeiten die Potsdamer Feuerwerker-Sinfonie. Seine Rezepte zur Herstellung der insgesamt in den Verkauf gelangenden 60 Batterien, sechs Böller- sowie 50 Kinderfeuerwerksprodukte sind „Firmengeheimnis“, sagt der Fachmann, verrät aber: „Goldeffekte bestehen im Wesentlichen aus Holzkohle, silberne aus Titan oder Magnesium und die bis zu 500 Grad heiß werdenden Goldfontänen aus Ferrotitan.“

20 verschiedene Effekte und mehr als 300 Untereffekte

Insgesamt gebe es um die 20 verschiedene Effekte wie Fontänen, Vulkane, Batterien, Raketen oder Kugelbomben mit mehr als 300 Untereffekten. Der Trend gehe zum geräuscharmen Feuerwerk aus Nitrocellulose, sagt er, sowie zu Kugelbomben, von denen fast keine Rückstände vom Himmel fallen. Seine Firma hat 150 verschiedene Kinderfeuerwerk-Effekte – verpackt im wiederverwendbaren Baumwoll-Rucksack.

Show-Feuerwerk der Potsdamer Firma Pyro-Passion. Quelle: Thomas Saul/promo

Doch von Feuerwerk-Verboten, die mit Umweltschutz begründet werden, hält der im Babelsberger Filmpark beheimatete Pyro-Techniker nichts: „Aktuell beträgt die wissenschaftlich nachgewiesene Feinstaubbelastung in Deutschland 4200 Tonnen pro Jahr, ganze zehn Tonnen davon entfallen auf die Pyrotechnik.“ Der Profi Hoferick bedauert indes mehr die Inflation an Feuerwerken – aus seiner Sicht oft von minderwertiger Qualität – „zu mittlerweile nahezu jedem Anlass“.

Show-Feuerwerk von Sebastian Hoferick. Quelle: Pyro-Passion

Was der Potsdamer in zwölf Minuten abfeuern wird, hat einen ungleich längeren Vorlauf. Die Planung und Entwicklung all dieser Feuerwerke beginnt bereits am Anfang eines jeden Jahres – im Januar und Februar in China, wo neben Italien und Spanien überwiegend produziert wird. „Entweder man greift auf andere Hersteller zurück oder aber man importiert selbst, wie wir“, erläutert Hoferick. Auf 20 Tonnen Gewicht beziffert er die Rohstoffe, die er für die 150 Großfeuerwerke pro Jahr benötigt. Im Herbst wird die Silvester-Ware nach Deutschland geliefert.

So gelingt das eigene Feuerwerk Tipps von Profi Sebastian Hoferick: Den Auftakt sollte eine einzelne Rakete als „Gruß gen Himmel“ machen. Als kleinere Effekte folgen wie Bengalische Feuer, Fontänen oder Vulkane. Darüber hinaus schießt eine klassische Batterie einzelne Effekte gerade in die Höhe. Dann kommt die Fächerbatterie zum Einsatz. Sie fächert am Himmel bis zu 120 Metern in die Breite. Eine Verbundbatterie mit Zwei-Minuten-Programm ist der Abschluss. Sicherheit gibt das deutsche Prüfsiegel. Zudem gilt: Bedienungshinweise lesen und Abstand halten. Der Fachmann empfiehlt kippsicheres Aufstellen der Feuerwerkskörper (Batterien mit zwei schweren Steinen fixieren, Raketen statt Flasche in Wasserkasten stellen), niemals auf Menschen, Tiere, Häuser oder Sachen zielen, vor Anzünden einen Blick in die Umgebung werfen und niemals unter höherem Alkoholeinfluss feuerwerken.

Unter anderem gestaltet der Potsdamer das ZDF-Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin. Bühnenprogramme auf Konzerttourneen oder bei Fernsehproduktionen sowie die Pyrotechnik in Sporthallen, etwa bei den Füchsen oder Alba Berlin, ergänzen sein Repertoire.

Feuerwerksshow auf dem Erlebnishof in Klaistow: 28. bis 30. Dezember, 9 bis 21 Uhr.

Von Sönke Braun