Einmal mehr hat der gravierende Personalmangel in der Potsdamer Verwaltung massive Auswirkungen: Die Landeshauptstadt kann nach MAZ-Recherchen den Digitalpakt Schule derzeit nicht umsetzen. Mit dem Programm soll die Digitalisierung öffentlicher Schulen vorangetrieben werden. Potsdam ist Träger zahlreicher allgemeinbildender Schulen. Landesweit stehen Fördermittel in Höhe von 164 Millionen Euro zur Verfügung.

Vor allem sind es unbesetzte Stellen im E-Government-Department des Rathauses, die für Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Digitalpakts sorgen. 69 Stellen gibt es in diesem Bereich, nur 48 seien derzeit besetzt, wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage erklärt. Drei weitere Einstellungen werden in Kürze erfolgen, so die Sprecherin. Doch auch dann wird noch jede vierte Position in diesem Bereich frei bleiben.

Potsdams Vorbild-Gymnasiumplant Projekte

Für die Potsdamer Bildungslandschaft bringt das Probleme mit sich. So versucht etwa das innerstädtische Helmholtz-Gymnasium derzeit, sich erneut als Schule mit besonderer mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung zertifizieren zu lassen. Landesweit tragen nur acht weiterführende Schulen dieses Prädikat, in Potsdam ist das Helmholtz-Gymnasium die einzige derartige Einrichtung. Das entsprechende Logo ist prominent auf der Schulhomepage platziert: Das Mint-Siegel zeugt von „moderner digitaler Bildung am Helmholtz-Gymnasium“, wie es in einem internen Papier zur Zertifizierung heißt, welches der MAZ vorliegt.

Die Schule will demnach künftig neue IPad-Klassen einführen, ihre Lehrkräfte „im Rahmen des Digitalpakts“ fortbilden, digitale Messwertsysteme im naturwissenschaftlichen Unterricht einsetzen und mit anderen Mint-Schulen ein Schülercamp durchführen.

Auch an anderen Schulen sind Investitionen aus dem Digitalpakt dringend nötig. Derzeit sind nur „zehn der 46 Schulen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Potsdam optimal an das Internet angebunden“, musste der zuständige Geschäftsbereich im Januar auf eine Kleine Anfrage des CDU-Stadtverordneten Clemens Viehrig erklären. Und weiter: „Die WLAN-Infrastruktur ist an der Mehrheit der Schulen stark verbesserungswürdig. Dies ist vielerorts auf die fehlende beziehungsweise unzureichende strukturierte Gebäudeverkabelung zurückzuführen.“ Die Stadt sei aber „im Rahmen des Digitalpakt Schule 2019-2024 bereits tätig und wird bis Ende 2024 das WLAN an weiteren Schulen stark ausbauen“.

Schul-Support wird ausgelagert

Doch aus eigener Kraft kann dies nicht gelingen. Zwar arbeite die Verwaltung „intensiv an der Umsetzung des Digitalpaktes“. Doch der Support der Schul-IT soll künftig außerhalb des Rathauses geleistet werden. „Zielstellung ist es, dass bereits zum neuen Schuljahr der Schul-IT-Support über einen externen Dienstleister erfolgt“, so die Stadtsprecherin. Der Hauptausschuss hat dieser Vergabe bereits zugestimmt. Doch die Probleme bleiben offenkundig, alte und neue Aufgaben binden die Kräfte in der Verwaltung. Die Stadtsprecherin sagt: „Aktuell sieht sich das Projekt mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, wie beispielsweise Lieferschwierigkeiten und stark steigenden Preisen von IT-Komponenten sowie zu bewältigender Aufgaben im Zuge der Corona-Pandemie und der Ukrainekrise.“ Die Besetzung der weiteren freien Stellen im IT-Bereich werde vorangetrieben.

Dabei ist die Brisanz der Lage in der Verwaltung gut bekannt. Nicht nur die Schulen ächzen unter zu wenig IT-Personal, auch im Rathaus selbst sorgt der Mangel für Sorgen. Die Bedrohung durch Cyber-Angriffe bleibt hoch. Eine neuerliche Katastrophe wie der wochenlange Ausfall der Technik nach einer Attacke Anfang 2020 soll unbedingt verhindert werden. Erst nach einem halben Jahr waren damals wieder alle Verwaltungsbereiche online. Immerhin ist der lange Zeit nur kommissarisch besetzte Posten des Cyber-Sicherheitsbeauftragten der Stadtverwaltung seit dem 1. April wieder regulär besetzt – und direkt dem Büro von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zugeordnet.

Von Saskia Kirf