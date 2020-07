Bornstedt

Eine weiteres Breitensportangebot im Volkspark ist in Gefahr. Die Discgolf-Anlage in der Viereckremise könnte durch die Pläne für eine neue wettkampftaugliche Sportanlage erheblich beeinträchtigt werden, sagt Philipp Stadler.

Er hat den Parcours aus Fangkörben und gepflasterten Abwürfen als Vorsitzender des Vereins Hyzernauts 2006 mit Fördermitteln des Wirtschaftsministeriums errichtet und den Sport in Potsdam etabliert.

Anzeige

„Hier geht womöglich eine unkommerzielle Breitensportattraktion verloren“

„Hier geht womöglich eine unkommerzielle Breitensportattraktion verloren, das wäre doch schade“, sagt Stadler. Und er ist verwundert, dass weder die Stadt noch die städtische Betreibergesellschaft des Volksparks bislang mit dem Verein über die Anlage in dessen Eigentum gesprochen haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Philipp Stadler setzt sich für den Discgolf-Parcours im Volkspark ein. Er fürchtet, dass der Sport durch die geplante Wettkampfanlage in der VIereckremise verdrängt wird. Quelle: Peter Degener

Stattdessen geht man in der Verwaltung davon aus, dass der Discgolf-Parcours mit seinen derzeit 15 Bahnen durch das Sportprojekt nicht gefährdet ist. „Die Discgolf-Anlage im Volkspark soll am Standort erhalten bleiben. Eine neue Sportanlage im Remisenpark würde nur marginal in den Discgolf-Parcours eingreifen. Gegebenenfalls müssen einzelne Bahnen in einem geringen Ausmaß versetzt werden“, heißt es in einer Antwort des Fachbereichs Sport auf eine Anfrage der Fraktion Die Andere.

Vier von 15 Bahnen des Discgolf-Kurses sind betroffen

„Wie die Stadt zu dieser Einschätzung kommt, ist mir schleierhaft. Die Annahmen sind falsch. Die Bahnen können nicht in einen verkleinerten Park verlegt werden“, sagt Stadler. Man könne sie nicht halbieren oder auf scheinbar ungenutzte Wiesen verlegen. „Wir haben den Park 15 Jahre lang in allen erdenklichen Kombinationen durchspielt, da ist kein Platz“, sagt er.

Zusätzliche Bahnen im Kernbereich des Parks seien wegen der hohen Besucherfrequenz nicht gefahrlos möglich. Von der geplanten Sportanlage seien vier der 15 Bahnen des Parcours betroffen. Weil für den Turniersport ab und zu auf 18 Bahnen temporär aufgestockt wird, sieht Stadler auch ein Problem mit Wettkampfveranstaltungen, wenn nur elf Bahnen verbleiben.

Eine der insgesamt vier Bahnen, die von den Plänen der Sportanlage betroffen sind. Quelle: Peter Degener

Stadler begrüßt neue Sportstätten, will aber in Planungen einbezogen werden

Seine Forderung an die Stadt und den Volkspark: „Wir müssen schon jetzt gemeinsam schauen, dass dieses Breitensportangebot für die Stadt erhalten bleibt und auch der Wettkampfsport weiter ermöglicht wird.“ Der Verein solle schon jetzt in die Planungen einbezogen werden, die er im Grundsatz begrüßt: „Die Stadt ist den Bürgern viele Sporthallen und -plätze schuldig, deswegen ist das grundsätzlich super. Es ist wichtig, dass der Mangel behoben wird“, so Stadler.

Auch Freizeitfußball ist auf der Streuobst- und Langgraswiese seit zwei Jahrzehnten etabliert. Quelle: Peter Degener

Verein ist seit 2006 stark gewachsen – und holt Meistertitel nach Potsdam

Er streicht die Bedeutung des Scheibensports heraus, der seit 2006 in der Region Fuß gefasst hat und ein sehr günstiges Bewegungsangebot für alle Altersgruppen darstelle. Anhand des Verleihs von Golfscheiben an der Biosphäre und der Minigolfanlage schätzt Philipp Stadler, dass mindestens 2000 verschiedene Spieler die Anlage im Jahr nutzen. Hinzu kämen hunderte Freizeitspieler, die eigenes Equipment haben.

Der Hyzernauts-Verein ist seit dem Bau des Parcours von etwa einem Dutzend auf rund 100 Mitglieder angewachsen. In den vergangenen Jahren sind zudem eine Reihe Deutscher Meistertitel von Herren, Frauen, Junioren und Senioren nach Potsdam geholt worden.

Von Peter Degener