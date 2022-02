Groß Glienicke

Man kann durchaus sagen: Der ganze Ort hat diesen Mann gesucht. Doch immer, wenn ihn mal jemand sah oder zu sehen glaubte, war er gleich wieder verschwunden. Seit Ende Dezember bestaunen die Spaziergänger am Ufer des Groß Glienicker Sees das Werk des großen Unbekannten. Es ist eine kunstvolle Drachenschnitzerei in einem vom Sturm gebrochenen Baum. Er liegt in Brusthöhe quer am Wegesrand, einer von vielen Windbruchbäumen im früheren Grenzstreifen der DDR.

Ein chinesischer in Groß Glienicke Quelle: Rainer Schüler

Einige Groß Glienicker haben mal einen „Mann mit langen Haaren und Bart“ am Baumstamm hämmern sehen. „Aber ich habe ihn nicht nach einem Autogramm gefragt“, schrieb jemand auf Facebook, wo es eine Handvoll Einträge von Menschen gibt. Viele haben das Kunstwerk gesehen und teilten Fotos davon in den sozialen Medien. Doch: Wer ist der Künstler hinter dem detailreich geschnitzten Baumdrachen?

Mit Hilfe des Anwohners Horst Wardelmann und eines Facebook-Fotos fand die MAZ das recht versteckte Objekt im Unterholz. Nicht einmal Wardelmann selbst, der oft am See unterwegs ist und den Müll anderer Leute aufsammelt, kannte bis dahin den Drachen und erst recht nicht seinen Schöpfer. „Der könnte ruhig mehr davon machen“, fand er, und auch Ortsbeirats-Chef Winfried Sträter zeigte sich beeindruckt vom dem asiatisch anmutenden Werk.

Alle Recherchen und Aufrufe aber, den Macher zu finden, liefen ins Leere. Mehrere Spaziergänger äußerten der MAZ gegenüber die Vermutung, der Schnitzer müsse doch irgendwo aus dem asiatischen Raum kommen, wenn er so etwas schaffen kann. Sie versprachen, sich bei der Zeitung zu melden, sobald der geheimnisvolle Künstler erneut gesichtet wird. Doch niemand sah ihn wieder. Bis diese Woche Montag.

Ein aufschlussreicher Spaziergang

Von einer Groß Glienicker Künstlerin und Objektgestalterin versuchte der Autor an diesem Tage im Ort einen zweckdienlichen Tipp zu bekommen, wo man den Schnitzer vielleicht suchen könnte; Künstler kennen sich doch untereinander, war der Gedanke dahinter. Doch die Dame war im Urlaub. Ein Nachbar im selben Hause war sich allerdings recht sicher, dass beide Künstler sich sogar kennen. Eine Handynummer der Frau hatte er leider nicht parat, nur einen Festnetzanschluss. Man würde als warten müssen, bis die Frau aus Urlaub zurückgekommen ist.

Einmal im Ort, bot sich ein Spaziergang an zum See, zum Drachen. Und da pochte jemand und hämmerte: In einem leeren, rostigen Einkaufswagen, vermutlich aus dem See, stand ein Mann im grauen Pullover und pickerte mit einem Holzhammer und einem Stechbeitel an einem hohen Ast herum. Lange Haare, Bart! Der Gesuchte?

Der Berliner Bildhauer Tim Posern. Quelle: Rainer Schüler

Der Mann schälte allmählich ein Gesicht aus dem Stamm, gut gelaunt trotz der Kälte, versorgt mit heißem Tee. Flugs sprang er aus dem Wagen und streckte die Hand aus: „Tim Posern.“ Ja, den Drachen habe er gemacht, gibt er freimütig zu, aus Protest! Protest? „Gegen den Ateliernotstand in Berlin und Brandenburg“, sagt der 54-Jährige aus Berlin-Neukölln: „Seit vier Jahren suche ich Räume zu ebener Erde, wo ich an größeren Objekten arbeiten kann. Im ersten Stock oder noch weiter oben, nutzt es mir nicht. Es ist einfach nichts zu finden. Dabei brauche ich nicht viel, erst mal nur den Raum. Wasser und Strom könnte ich mir selbst mitbringen.“

Mit Leinöl gegen die Witterung

Zu Weihnachten habe er in Groß Glienicke zwei Wochen lang das Haus seiner Mutter gehütet und die Idee für den Drachen gehabt. Er googelte Fotos, suchte sich den Stamm und machte sich ans Werk. Das Holz der Weide sei brüchig und stellenweise faulig, sagt er, ewig werde die Skulptur nicht halten. Er hat sie bereits mit Leinöl eingerieben, um die Figur besser vor Wasser zu schützen.

„Eigentlich haben chinesische Drachen keine Flügel“, sagt er, „aber die Struktur des Holzes bot sich dafür an.“ Er schälte das Halbrelief aus dem Stamm und nutzte frühere Astansätze als Hörner. Der Drache hat einen gezackten Rücken und einen vierfachen Schwanz. Er speit Feuer und aus seinen Nüstern dringt Qualm. Eine Woche lang hat Tim Posern daran gearbeitet; fünf Tage hintereinander, jeweils acht Stunden. Den Stammrest hinter dem Drachen will er zu einem riesigen Fisch formen.

Dem Drachen soll ein Fisch folgen. Quelle: Rainer Schüler

Auf der Suche nach einem Atelier

Tim Posern ist als Künstler ein Autodidakt mit einem erstaunlich breiten Werk. Er ist Grafiker und Illustrator, 3D-Game-Designer. „Ich habe das eine oder andere auch schon verkauft“, sagt er: „Aber leben kann ich davon nicht.“ Wovon er lebt – darüber erzählt er lieber nichts. Ab März beginnt er eine Tischlerlehre: „Ich will mit Holz arbeiten, vielleicht Möbel bauen. Das wäre meine Welt.“

Und weitermachen am See auf dem Berlin-Potsdamer Grenzgebiet will er auch. Da sei noch genügend Bruchholz vorhanden und nicht zu fürchten, dass das von jemandem weggeräumt würde, sagt er. Für Hinweise über eine alte Garage oder einen anderen als Atelier nutzbaren Raum würde er sich riesig freuen. Weil er eine eigene Website hat – tim.posern.de – kann man ihn einfach kontaktieren. Vielleicht sehen ihn dann die Groß Glienicker ja öfter schnitzen.

Übrigens lag der Autor richtig mit der Vermutung, dass Künstler sich oft kennen. Die Objektgestalterin aus Potsdam und der Schnitzer aus Berlin sind Bekannte.

Von Rainer Schüler