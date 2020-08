Waldstadt/Schlaatz

In der Nacht zum Samstag sollen drei unbekannte Männer eine 20-jährige junge Frau überfallen haben. Dies schildert eine Freundin der Mutter des Opfers im Sozialnetzwerk Facebook. Die junge Frau soll um etwa zwei Uhr morgens auf dem Weg von einer Tankstelle in der Waldstadt zum Magnus-Zeller-Platz im Wohngebiet Am Schlaatz unterwegs gewesen sein. Die Männer hätten das Mädchen in ein Waldstück gezogen und dort vergewaltigt, heißt es.

Alle trugen Mundschutz

Alle drei Tatverdächtigen sollen einen Mundschutz und dunkle Sachen getragen haben. Ein Mann war größer als die anderen beiden und hatte eine normale Figur. Ein anderer Tatverdächtiger soll eine kurze Hose getragen haben. Die Männer sollen südländisch ausgesehen haben, heißt es auf Facebook.

Kein Zusammanhang mit Übergriff in Griebnitzsee

Die Polizei hat diesen Fall auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Sie geht derzeit nicht von einem Zusammenhang mit einer versuchten Vergewaltigung in einem Waldstück am Bahnhof Griebnitzsee aus. Zum genauen Sachverhalt sowie zur Täterbeschreibung müsse allerdings noch ermittelt werden. Es gebe noch viele Unklarheiten, so die Polizei.

