Potsdam

Von Freitag auf Samstag ist die Zahl der an Corona erkrankten Menschen in Potsdam um drei gestiegen. Damit erhöht sich die Zahl der Potsdamer, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf 665. Darunter sind auch die gestern bekannt gewordenen Fälle in der Kita Kinderland.

In Potsdam ist in den vergangenen sieben Tagen bei sieben Personen das Coronavirus nachgewiesen worden. Aktuell befinden sich 136 Personen in häuslicher Quarantäne. Diese vergleichsweise hohe Zahl sei auf die bekannt gewordenen Corona-Infektionen im Kontext der Kita Kinderland zurückzuführen.

Mittlerweile gelten in Potsdam 511 Personen als vom Coronavirus genesen. Ein Corona-Patient wird derzeit noch im Klinikum Ernst von Bergmann stationär behandelt.

Von MAZonline