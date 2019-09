Schlaatz

Zweimal wollte ein Diebesduo bei Rewe am Schlaatz am Samstagabend zuschlagen. Zunächst waren die beiden Männer gegen 20.30 Uhr dort und steckten sich Waren in die Rucksäcke. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter beobachtet, konnten aber flüchten.

Doch sie kehrten 30 Minuten zurück, um sich ihre Rucksäcke noch voller zu packen. Diesmal konnte der Mitarbeiter zumindest einen Dieb festhalten, bis die Polizei kam. Seinen Komplizen fanden die Beamten etwas später in unmittelbarer Nähe.

Die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer aus Polen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der Warenwert beträgt mehr als 300 Euro.

Von MAZonline