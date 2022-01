Drewitz

Am Montagmorgen meldete sich der Fahrer eines Firmentransporters und teilte einen Einbruch in sein Fahrzeug in der Conrad-Veidt-Straße mit.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unbekannte Täter hatten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, die Hecktür des Opels gewaltsam geöffnet. Aus dem Laderaum wurde dann diverses Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gesucht.

Von MAZonline