Drewitz

Eine 30-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag am Ernst-Busch-Platz in Drewitz festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, kurz zuvor an der Bushaltestelle Hans-Albers-Straße einen Mann mit einem Messer bedroht zu haben.

Ein Zeuge des Vorfalls hatte die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war das Opfer nicht mehr am Tatort. Die Beamten konnten aber aufgrund der Zeugenbeschreibung die mutmaßliche Täterin ermitteln, die sich in einer Gruppe am Busch-Platz aufhielt.

Da die Frau sich offenbar merkwürdig verhielt und zudem alkoholisiert war – ein Test ergab, dass sie 1,46 Promille intus hatte –, wurde die Frau in Gewahrsam genommen. Bei einer Person aus der umstehenden Gruppe konnte ein kleines Obstmesser gefunden, das als Tatwaffe in Frage kommt.

Bei dem Opfer soll es sich um einen zirka 30 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe handeln. Die Polizei bittet diesen Mann, bzw. Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0331/5508-0 zu melden.

Von MAZonline