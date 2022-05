Potsdam-Drewitz

Die Polizei überführte am Freitagabend gegen 19.10 Uhr einen Exhibitionisten in der Slatan-Dudow-Straße in Potsdam-Drewitz. Der 48 Jahre alte Mann saß auf einer Parkbank an einem Spielplatz, „manipulierte“ laut Polizei „mit der rechten Hand an seinem Geschlechtsteil und beobachtete dabei offenbar spielende Kinder. Seinen Schoß hat er dabei laut Polizei mit einer Jacke bedeckt.

Potsdam-Drewitz: Passant stoppte Exhibitionisten auf der Flucht

Eine Zeugin beobachtete den Mann und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen und der Mann die Einsatzkräfte bemerkte, floh er mit einem Fahrrad. Ein Passant griff ein und hielt den Beschuldigten fest. Dieser gestand die Tat gegenüber der Polizei und wurde „nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Durchführung einer Gefährderansprache an seiner Wohnanschrift entlassen“, erklärte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun, ob die spielenden Kinder die Tathandlung wahrgenommen haben.

Von MAZonline