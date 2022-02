Potsdam/Bad Belzig

Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) zeigt Interesse an einer Übernahme der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB). Auf MAZ-Anfrage erklärte EWP-Geschäftsführer Eckard Veil am Dienstag: „Das ist spannend und wir prüfen das gerade intensiv. Wir werden bis Anfang kommender Woche ein Bild dazu haben.“

Hintergrund ist ein Verkaufsangebot der Insolvenzverwalter der (SWBB) an potenzielle Investoren, das der MAZ vorliegt. Das kommunale Unternehmen ist durch hohe Verluste bei spekulativen Geschäften an der Strombörse insolvent gegangen. Die EWP ist als Tochter der Potsdamer Stadtwerke einer der größten regionalen Energieversorger und hatte kürzlich die Expansion ins Umland angekündigt.

Eckard Veil ist technischer Geschäftsführer der EWP. Quelle: Bernd Gartenschläger

Welches Interesse hat die EWP?

Zu den Bad Belziger Stadtwerken gehören ein Kundenstamm und Leitungsnetze für Wasser und Abwasser, sowie zur Gasversorgung und für Fernwärme. Hinzu kommen Blockheizkraftwerke, ein Klärwerk und andere Liegenschaften wie das Bahnhofsgebäude von Bad Belzig. „Wir gucken jetzt, was davon zu uns passt, vor allem bei den Dingen, die mit Energieversorgung zu tun haben. Da kommt es aber auch auf technische Details an. Es kann in der Analyse auch herauskommen, dass das nicht interessant für uns ist“, sagt Eckard Veil.

Wenig Interesse habe die EWP an Liegenschaften wie dem Fläming-Bahnhof oder an Nebengeschäften, die die Bad Belziger Stadtwerke gemacht haben. Bei der Übernahme von Kunden stellen sich ganz grundsätzlich Fragen: „Auch bei den Kunden analysieren wir, was diese uns Wert sein können. Das ist nicht pauschal zu beantworten. Unser Angebot muss natürlich auch für den Verkäufer interessant sein.“

Kann die EWP sich das leisten?

Wie teuer das Gesamtpaket wäre, ist unklar. Die Eigenkapitalquote der SWBB wird mit 7,5 Millionen Euro angegeben. „Ich gehe davon aus, dass wir uns das leisten können“, sagt EWP-Chef Veil. Eine offene Frage sind allerdings die hohen Schulden der Stadtwerke Bad Belzig, die 22,5 Millionen Euro betragen sollen. Dass die Kaufinteressenten diese Schulden angesichts des vergleichsweise niedrigen Eigenkapitals der Gesellschaft übernehmen, ist unwahrscheinlich. Es ist auch offen, ob die Stadtwerke Bad Belzig in Gänze verkauft oder in Teilen an verschiedene Interessenten gehen. Die Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG) hat bereits Interesse an der Übernahme des Fernwärmenetzes angemeldet. Auch die Stadtwerke von Brandenburg an der Havel dürften sich für Teile interessieren. Veil schließt auch ein gemeinschaftliches Angebot potenzieller Investoren nicht aus: „Es kann die Situation entstehen, dass es nicht überlappende Interessen gibt“, sagt er.

Wie geht es nun weiter?

Die Fristen sind eng. „Die Abgabe verbindlicher Kaufangebote von interessierten Investoren wird bis 28.02.2022 erwartet“, heißt es in den Unterlagen der Insolvenzverwalter. „Wir hatten das erst für das zweite Quartal erwartet“, sagt Veil. In Potsdam will man nun schnell analysieren welche Teile der Gesellschaft interessant sind – und ob man eher in Form einer Beteiligung in die insolvente Gesellschaft einsteigt oder Vermögenswerte direkt abkauft. Beide Varianten sind laut den Insolvenzverwaltern möglich.

Dann soll der EWP-Aufsichtsrat an den Überlegungen der Geschäftsführung beteiligt werden. „Für eine Entscheidung da müssen die Gremien ins Spiel gebracht werden“, so Veil. Je nach Art und Summe des Angebots müsste in den kommenden vier Wochen nicht nur der Aufsichtsrat, sondern auch die Gesellschafterversammlung mit den Vertretern der Stadtwerke und der Landeshauptstadt Potsdam sowie dem Minderheitsgesellschafter E.DIS AG das Angebot absegnen.

Steigt dadurch der Strompreis?

Der Preis an den Strombörsen steigt seit fast einem Jahr unaufhörlich. Für Bestandskunden der EWP hat das bislang noch keine Bedeutung – auch nicht die mögliche Übernahme der Bad Belziger Kunden. „Wir haben frühzeitig Strommengen angeschafft. Es gibt im Moment keine Überlegung die Preise für 2022 anzupassen“, erklärt Veil auf MAZ-Nachfrage. Aber: „Für 2023 müssen wir noch diskutieren.“ Denn wenn die Strompreise nicht wieder sinken, ist auch die EWP gezwungen zu den aktuellen Spitzenpreisen einzukaufen.

Eine besondere Rolle spielen auch die Insolvenzen anderer Versorger auf dem Markt. Die EWP als Grundversorger muss notfalls einspringen, damit Menschen in Potsdam weiterhin Strom beziehen, auch wenn ihr Lieferant pleite ist. „Es sind ungeplant und zusätzlich 2000 bis 3000 Kunden in der Grundversorgung in Erscheinung getreten“, sagt Veil. Bis Ende Februar will die EWP entscheiden, ob für diese Fälle ein neuer, deutlich teurerer Tarif in der Grundversorgung eingeführt wird, damit die Bestandskunden nicht davon belastet werden.

Von Peter Degener