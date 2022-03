Potsdam

Stups. Dieses Wort genügt, damit der Labrador für seinen jungen Besitzer Cyrus den Fahrstuhl ruft. Mit der feuchten Schnauze drückt er dann auf den Fahrstuhlknopf, sodass der neunjährige Cyrus in seinem Rollstuhl hineinfahren kann. Schon lange hat sich Cyrus einen Assistenzhund gewünscht. Jetzt ist Merlin endlich da. Für Cyrus und seine ganze Familie eine riesige Freude.

Im November hatten sie in der MAZ einen Spendenaufruf gestartet, um sich einen Assistenzhund leisten zu können. Denn die gut ausgebildeten Hunde sind teuer und nur Blindenhunde werden momentan von der Krankenkasse übernommen. Der Spendenaufruf hängt eingerahmt an der Wand in ihrer Wohnung – inzwischen umgeben von Fotos mit Merlin und Cyrus. Niemand aus der Familie hätte im Winter auch nur zu hoffen gewagt, dass Cyrus‘ Wunsch schon vier Monate später in Erfüllung gehen würde.

Assistenzhund zieht bei den Baumgarts in Potsdam ein

„Im ersten Moment hat Cyrus so gestrahlt und alles ganz genau beobachtet“, erzählt Mutter Stephanie Baumgart von Merlins Ankunft. „Cyrus blieb viel länger als sonst bei uns im Wohnzimmer.“ Schnell werden Cyrus Situationen mit anderen Menschen zu viel. Dann zieht er sich in sein Zimmer zurück, wo die zugezogenen Gardinen ihn von der Außenwelt abschirmen.

Nach nur vier Monaten Warten holt Cyrus seinen Assistenzhund ab. Quelle: privat

Cyrus hat Autismus. Dass ihm Merlin in sozialen Interaktionen hilft, wundert Hundetrainerin Christin Hutterer, die Familie Baumgart und Merlin begleitet, nicht. „Kinder wachsen durch Assistenzhunde unglaublich über sich hinaus. Ihre Aufmerksamkeitsspanne wird länger und der Kontakt zu Anderen fällt ihnen leichter.“

Mehr Bewegung durch den Assistenzhund

Das ist aber nicht das Einzige, worin Merlin Cyrus unterstützt. Wie sein Vater hat Cyrus eine Krankheit, bei der ihm gutartige Tumore an den Knochen wachsen. Letztes Jahr musste er siebenmal operiert werden und auch in diesem Jahr hat er an jedem Bein schon eine Operation hinter sich. Die Verbände sind die Überbleibsel der Eingriffe. Erst gerade durfte er aus dem Krankenhaus zurück nach Hause. Laufen kann er noch nicht wieder.

Dafür robbt er sich auf dem Boden sitzend geschickt mit den Armen voran, um sich in der Wohnung fortzubewegen. Und das will er seit Merlin da ist viel. Immer wieder guckt er nach, was der helle Labrador gerade macht. „Merlin motiviert ihn, sich zu bewegen“, erzählt Stephanie Baumgart glücklich. „Normalerweise dauerte es nach den Operationen viel länger, bis er wieder so mobil ist.“ Sogar dass Merlin ihm dann zu gerne genüsslich über das Gesicht leckt, hält ihn nicht davon ab – und das, obwohl Cyrus gar nicht mag, wenn Haut oder Haar nass werden.

Über die Freude, endlich von Merlin begleitet zu werden, hat Cyrus Hundi nicht vergessen. Das Stofftier ist weiterhin an seiner Seite. Legt sich Merlin hin, legt Cyrus Hundi zu ihm und beobachtet die beiden ruhig. „Die schlafen jetzt“, sagt er. Verstehen tun sie sich. Viel gemeinsam haben sie aber nicht. „Hundi ist doch ein Husky“, erklärt er.

Ein gutes Team: Hundi und Merlin. Quelle: Judith von Plato

Cyrus hatte großes Glück mit Merlin. Christin Hutterer hat ihm den Labrador vermittelt. „Eigentlich müssen Interessierte viel länger warten, bis wir einen passenden Hund finden“, sagt sie. Assistenzhunde sind selten und absolvieren eine anspruchsvolle Ausbildung, die um die zwei Jahre in Anspruch nimmt. Merlins Vorbesitzerin entschied sich nach ein paar Monaten schweren Herzens dazu, ihn abzugeben. Für sie war dessen Mischung aus Kraft und Energie zu viel.

Die Ausbildung zum Assistenzhund

Für Cyrus ist sie genau das Richtige, sagt die Hundetrainerin. „Er braucht einen kräftigen Hund, der ihn beispielsweise beim Laufen unterstützt und ihn zur Not halten kann, wenn er das Gleichgewicht verliert.“ Für den 35-Kilo Rüden kein Problem. Er hat die Grundausbildung zum Assistenzhund bereits hinter sich. Schon als Welpe wurde er auf den Job vorbereitet. Mit einem Jahr musste er sich wie alle Assistenzhunde einem Wesens- und Eignungstest unterziehen. Dieser prüft, ob Merlin gesundheitlich und charakterlich in der Lage ist, die Aufgaben eines Assistenzhundes zu meistern.

„Die Durchfallrate dabei ist sehr hoch“, erklärt Hutterer. Nicht zuletzt deshalb haben sich die Baumgarts für den 18 Monate alten Merlin entschieden und nicht, wie ursprünglich gedacht, für einen Welpen. Für Cyrus ist das gar nicht schlimm. Auch dass sein Hund nun Merlin heißt und nicht Balu, wie er es sich vorgestellt hatte, stört ihn nicht mehr. Der Labrador hätte sich zwar schnell an einen neuen Namen gewöhnt, aber die Baumgarts haben sich beim Kennenlernen eben in Merlin als Merlin verguckt.

Familie Baumgart mit ihrem Assistenzhund in Ausbildung . Quelle: Judith von Plato

Jetzt arbeiten die professionelle Hundetrainerin und die Baumgarts an dem zweiten Teil von Merlins Ausbildung zum Assistenzhund: seiner Spezialisierung zum LPF-Hund. LPF steht für lebenspraktische Fähigkeiten und ist nach der Blindenführung die häufigste Spezialisierung von Assistenzhunden. Gedacht sind sie für Menschen, die wie Cyrus in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Merlins Spezialisierung: Lebenspraktische Fähigkeiten

Merlin lernt zum Beispiel, Schränke, Schubladen und Türen zu öffnen oder heruntergefallene Gegenstände für Cyrus aufzuheben. „Seit Merlin bei uns ist, musste ich mich kein einziges Mal bücken“, berichtet Stephanie Baumgart. Nach einem doppelten Bandscheibenvorfall bedeutet das für sie eine enorme Entlastung.

Neben den alltagspraktischen Aufgaben lernt Merlin aber auch, Cyrus’ Stimmungen wahrzunehmen und ihn zu beruhigen, wenn ihm etwas zu viel wird. Dann kann er sich zum Beispiel auf ihn legen. „Noch nicht mit ganzem Gewicht. Dafür ist Merlin zu schwer“, lacht Hundetrainerin Hutterer. Immerhin wiegt er zehn Kilo mehr als Cyrus. „Wir beginnen mit dem Kopf oder einer Pfote.“

Mit Hundetrainerin Christin Hutterer haben Merlin und Cyrus noch einiges zu lernen. Quelle: Judith von Plato

Schon jetzt beruhigt Cyrus allein der Gedanke an Merlin. Das möchte auch seine Lehrerin an der Oberlinschule nutzen. Wenn Cyrus unruhig wird, kann er sich darauf konzentrieren, ein auseinander geschnittenes Foto von Merlin und ihm zusammenzupuzzeln. Wenn Merlin dann fertig ausgebildet ist, wird er Cyrus auch in die Schule begleiten können.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür müssen die beiden aber erst eine Prüfung ablegen. Vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Hutterer rechnet mit 125 bis 200 Stunden, die Merlin und die Baumgarts dafür noch pauken müssen. Neben Stups muss Merlin dafür um die 50 Vokabeln draufhaben.

Von Judith von Plato