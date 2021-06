Potsdam

Im Jahr 1976 übernahm Fleischermeister Jürgen Buttgereit den Familienbetrieb von seinem Schwiegervater. Als Unternehmer führte der heute 73-Jährige die Fleischerei Buttgereit in der Potsdamer Garnstraße über 24 Jahre, engagierte sich ehrenamtlich und bildete fünf Fachkräfte im Fleischerhandwerk sowie im Fachverkauf aus.

Am 28. Juni feierte Jürgen Buttgereit sein 50. Meisterjubiläum. Einen Tag später, am 29. Juni, überreichte der Vizepräsident der Handwerkskammer Potsdam, Burghard Ehlert, dem Fleischermeister aus diesem Anlass den Goldenen Meisterbrief.

Zu DDR-Zeiten wehrte sich Jürgen Buttgereit erfolgreich gegen den Zusammenschluss in einer Produktionsgenossenschaft. Nach der Wende schaffte er den Sprung in die Marktwirtschaft, investierte in neue Geschäftsausstattung und überzeugte seine Kunden mit seinem regionalen Angebot. Der Fleischermeister engagierte sich in all den Jahren als Lehrlingswart der Fleischerinnung Potsdam, in der Gesellen-Prüfungskommission und setzte sich für Zusammenhalt und Informationsaustausch ein. Er arbeitete eng mit dem Oberlinhaus in Potsdam zusammen, die Fleischerei unterstützt die Einrichtung noch heute.

In vierter Generation

2000 gab er das Geschäft an seinen Sohn Dirk weiter, der das Geschäft um einen Catering-Service erweiterte. Heute ist mit Joachim Buttgereit bereits die vierte Generation in die Unternehmensführung eingebunden.

Der Familienbetrieb kauft seine Waren regional ein und weiß genau, wo die Tiere herkommen, aus denen es seine Produkte herstellt. Wurst machen die Buttgereits schon immer ausschließlich in Eigenproduktion. Renner im Geschäft ist die „Kringelwurst“, die als Namensgeber für den Internetauftritt des Fachgeschäfts dient: www.kringelwurst.de.

