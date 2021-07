Potsdam

Einbrecher waren am Freitag in Bornim auf Beutezug. Am Nachmittag gelangten die Täter laut Polizei zunächst in der Rückertstraße über die unverschlossene Eingangstür in ein Einfamilienhaus und stahlen dort Bargeld und ein Mobiltelefon. Der Schlüssel zum Haus steckte von außen – die Hauseigentümer befanden sich im angrenzenden Garten.

Tochter (13) entdeckt Einbrecherin

Am frühen Abend kam es zu einem weiteren versuchten Diebstahl in der Rückertstraße. Eine Frau (46) teilte der Polizei mit, dass ihre 13-jährige Tochter im Obergeschoss eine fremde Frau entdeckt hatte, der die Flucht in unbekannte Richtung gelang. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der beiden Fälle.

Vermeintliche Zeitungsverkäuferin bedient sich

Ein dritter Fall ereignete sich im Lerchensteig und könnte gleichfalls etwas mit den Geschehnissen in der Rückertstraße zu tun haben. Hier wollte – ebenfalls am Freitagnachmittag – eine unbekannte Frau angeblich Zeitungen verkaufen, wurde aber abgewiesen. Sie gelangte später dennoch unbemerkt ins Haus und nahm Geld und Schmuck mit. Die Hauseigentümer befanden sich auf dem Grundstück, die Terrassentür war nicht verschlossen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt.

Von MAZonline/nf