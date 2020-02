Am Stern

Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Mittelbusch im Potsdamer Stadtteil Stern. Am Mittwoch meldete die Bewohnerin den Einbruch, unbekannte Täter schlugen zwischen Montagmittag und Mittwochabend ein Fenster ein und gelangten so ins Haus. Sie durchwühlten alle Räume nach Wertgegenständen – was genau sie geklaut haben, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Polizei nahm vor Ort die Spuren auf, die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline