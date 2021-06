Berliner Vorstadt

Am Sonntagnachmittag ereilte die Polizei die Meldung, es habe einen Einbruch in ein Hotel in der Schiffbauergasse gegeben. Ein unbekannter Täter hatte sich gewaltsam Zugang zum Foyer verschafft und hier die Rezeption durchsucht. Von dort aus gelangte der Täter in einen anliegenden Büroraum und entwendete hier eine vierstellige Summe Bargeld. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden Spuren gesichert. Der genaue Ablauf des Geschehens und der Tatzeitraum sind Gegenstand der Ermittlungen.

Von MAZonline